Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ, признанных иностранными агентами на территории РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце ноября Госдума приняла закон о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов. Согласно документу, средства массовой информации, имеющие в России статус иностранных агентов, будут обязаны учредить российское юридическое лицо. При этом все публикации таких изданий должны иметь специальные отметки.

Кроме того, закон предполагает возможность признания иноагентом как организации, так и физического лица. Данная норма затронет тех, кто участвует в создании и распространении контента зарубежного СМИ или учрежденного им юридического лица и получает за это денежные средства или иное материальное вознаграждение из иностранных источников.

Полномочия по ведению реестра СМИ-иноагентов, а также физических и юридических лиц — иноагентов возложены на министерство юстиции РФ. При этом принятие решений о включении в список иноагентов будет осуществляться по согласованию с министерством иностранных дел России.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого подтверждают факты вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России.

К настоящему моменту в реестр СМИ-иноагентов включены девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии» и «Фактограф».

Кто такие иностранные агенты, и какие законы в отношении них действуют в России, а также в других странах, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.