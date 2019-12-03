В Госдуме рассказали о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Сотрудники с ненормированным графиком будут привлекаться к исполнению своих обязанностей вне зависимости от сокращения рабочих часов, но с соблюдением нанимателем условий компенсации. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» рассказал, кого коснется переход на четырехдневную рабочую неделю, для каких специальностей он потребует «ручного» регулирования и как он скажется на активности россиян в общении в соцсетях.

— Андрей Константинович, совсем скоро, в начале 2020 года, состоится обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю. Как вы думаете, в каком году будет запущен этот процесс?

— Широкое всестороннее обсуждение, в ходе которого, я надеюсь, мы выйдем на определенные решения, должно состояться в конце января — начале февраля. Такая договоренность была достигнута между председателем правительства и председателем Государственной думы. Я не могу сейчас предсказать, в каком году начнется процесс. Но считаю, что в данном случае, конечно, надо двигаться постепенно.

Хотя, хочу напомнить, что переход с шестидневной на пятидневную рабочую неделю в свое время произошел одномоментно, по решению органа власти, и это не вызвало никакой катастрофы.

— Почему мы сейчас не можем поступить аналогичным образом?

— В то время, по сути, был единственный работодатель — государство. Колхозы тоже фактически были полугосударственными структурами. Сейчас мы живем в условиях рыночной экономики. Есть самостоятельные субъекты планирования, и мы должны по крайней мере предоставить им возможность для маневра. Понятно, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработка им необходимо предпринять усилия по повышению производительности труда, чтобы сотрудники обеспечивали такой же уровень производства товаров и услуг, как и при пяти днях. Это требует определенного времени.

— Как нам все-таки стоит двигаться: сокращать дни или часы?

— С моей точки зрения, мы могли бы с 2021 года уменьшить рабочую неделю на один час — с нынешних 40 часов до 39 часов. Это не вызовет никакой катастрофы. Более того, в свое время в трудовом законодательстве была норма о сокращении на один час рабочего дня перед выходными. И это не имело никаких негативных последствий. Сейчас такая норма действует только в отношении дней, предшествующих нерабочим праздничным.

— И так дальше каждый год?

— Да. Следующим шагом мы могли бы через год сократить на два часа рабочий день, предшествующий выходным, далее — на три часа, затем — на четыре. После четырех часов уже, наверно, надо отменять оставшиеся полдня. Требовать от людей, чтобы они ехали на работу ради двух часов, было бы странно. Я считаю, что такой подход даст разбег во времени, благодаря которому и работодатель, и работники, и экономика смогут приспособиться к принимаемому решению.

— Можем ли мы говорить о том, что переход затронет сотрудников всех сфер, или речь, скорее, идет о конкретных специальностях?

— На сегодняшний день существует пятидневная рабочая неделя. При этом мы видим, что здравоохранение, сфера услуг, различные государственные службы, транспорт продолжают работать так, будто бы у них нет выходных. По особому режиму работают школы и высшие учебные заведения. Такая же стилистика, такой же особый режим сохранится и при четырехдневной рабочей неделе. То, что должно работать непрерывно, будет работать непрерывно. Помните песню из фильма «Весна на Зареченской улице» — «Горят мартеновские печи, и день, и ночь горят они»? Они, и правда, горят день и ночь, их невозможно остановить, потому что разрушится коксовая батарея. При этом мы же не отменяем восьмичасового рабочего дня или пятидневной рабочей недели.

— То есть в некоторых сферах будет урегулирован вопрос сменности?

— Да, график будет составляться таким образом, чтобы обеспечивать непрерывную работу и при четырехдневной рабочей неделе. Ориентиром будет, соответственно, не 40 часов в неделю, а 32 часа.

— К вопросу об особых режимах работы. Как такой переход скажется на работе тех же учителей?

— Если мы берем школьных учителей, я хочу напомнить, что их ставка и на сегодняшний день — это не 40 часов в неделю, а 18. Они работают по своей системе оплаты труда, нагрузок. И это, как я думаю, будет меняться отдельно. В данном случае речь идет об основной части работающих людей, которые трудятся, что называется, ординарно. У них через определенное время появится дополнительный выходной.

— Министерство труда ранее заявляло, что есть ряд организаций, которые готовы в экспериментальном порядке ввести четырехдневную рабочую неделю. Известны ли подобные случаи за рубежом?

— Да, например, четырехдневную рабочую неделю ввела одна из крупных компаний в Японии. В результате у нее выросли доходы, а не сократились. Повысилась производительность труда работников.

— Как это можно объяснить?

— Одновременно с введением четырехдневной рабочей недели удалось подтянуть дисциплину. Сотрудники прекратили сидение в чатах, переписку с друзьями во время работы, ограничили часовые болтания у кофе-машин и так далее. В результате производительность труда качественно увеличилась, работники стали трудиться лучше, брать больничные листы они стали реже. При этом организация получила экономию на электроэнергии, бумаге и так далее. В результате она оказалась в плюсе при таком переходе.

— В какой сфере работала компания, о которой вы говорите?

— В данном случае речь шла об IT-компании. Это, конечно, не текстильная фабрика, и у подобного рода организаций есть своя специфика. Но, тем не менее, если будет запущен эксперимент с участием тех или иных предприятий, это можно только приветствовать, потому что такие эксперименты, на мой взгляд, убедительно продемонстрируют, что переход на четырехдневную рабочую неделю никакой смертельной угрозы экономике в себе не содержит. Более того, это магистральный путь.

— Что вы имеете в виду?

— Человечество идет по пути сокращения необходимого рабочего времени. В начале XIX века казалось, что нормальная продолжительность рабочего дня — 14 часов. В конце XIX — начале XX века людей убивали за то, что они требовали восьмичасового рабочего дня. Помните, Сакко и Ванцетти, чикагские мученики… Также было у нас: до войны — 10-дневная рабочая декада, после которой один выходной, а потом опять декада. Затем — шестидневная рабочая неделя, сейчас — пятидневная.

— Есть ли экономические предпосылки для перехода?

— Автоматизация и роботизация, которая будет идти достаточно быстрыми темпами, будет неизбежно сокращать количество необходимых человекозатрат, человекочасов на производстве. Либо мы будем их сокращать законодательно — требовать от человека, чтобы он меньшее количество часов работал, либо мы неизбежно столкнемся с ростом безработицы. Второй вариант хуже. Обществу все равно придется этим людям платить, придумывать для них какое-то занятие в виде общественных работ. Лучше пойти по пути сокращения рабочего времени.

— К вопросу о производительности труда. Многие даже при пятидневной рабочей неделе остаются после работы, решают какие-то рабочие вопросы в выходные дни. Правильно ли я понимаю, что здесь скорее вопрос в неумении распределять время?

— Я не могу про всех сказать, что они не умеют распределять время. Есть профессии, специальности, для которых специально введен ненормированный рабочий день. Например, у государственных служащих существует ненормированный рабочий день. Они находятся на работе столько, сколько нужно. Но для них устанавливаются особые гарантии: им к отпуску положено минимум три дополнительных дня, у них определенная система оплаты труда и так далее.

Поэтому, наверняка, будут профессии, специальности, в отношении которых потребуется работа за пределами 32 часов в неделю. Но люди за это будут получать соответствующие компенсации: у них будет дополнительный отпуск, более высокая оплата труда. Все это будет регулироваться трудовым законодательством.