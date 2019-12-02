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Конкурс «Моя страна — моя Россия» стартовал в Совете Федерации. ФАН-ТВ

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Новый сезон конкурса «Моя страна моя Россия» стартовал на площадке Совета Федерации. В состязании ежегодно принимают участие десятки тысяч ребят из всех регионов России. Они представляют свои проекты, в которых рассказывают, как можно улучшить социально-экономическое положение городов и сел.

«В этом году у нас проходит эксперимент. Кроме основного конкурса у нас проходят три трека: наука, здравоохранение, финансы и технология. Для тех, кто выбрал один из таких треков, заочные испытания еще продолжаются. Сегодня открылся демо-тест по направлению «наука и финансовые технологии». 3 и 4 декабря будет трое суток на то, чтобы ответить на вопросы заданий. Ну а те, кто проходит конкурс по треку «Здравоохранение» пройти тесты 6 и 7 декабря. А получить результаты 12 и 13 декабря вместе с подробными отчетами. И по результатам тестов будут выбраны те, кто пройдет в очный полуфинал», — рассказал о программе конкурса гендиректор АНО Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» стартовал в Совете Федерации. ФАН-ТВ

Проекту уже 16 лет, но с каждым годом он вызывает все больший интерес. На 2020 год запланировано 20 номинаций, которые охватывают все самые важные направления развития страны и каждого отдельного человека. Также с этого года проект стал частью программы «Россия — страна возможностей». Это стало одним из факторов серьезного притока участников.

Авторы лучших идей получат денежные призы, а также поддержку в реализации своих проектов.

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