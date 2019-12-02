Apple может согласиться с законом о предустановке российского ПО, чтобы сохранить рынок сбыта

Москва, 2 декабря. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал подписание в РФ закона о предустановке российского софта на гаджеты. По словам специалиста, если американская корпорация Apple не пойдет навстречу российскому законодательству, то это обернется закрытием продаж продукции компании. Однако, по мнению эксперта, западные компании чаще всего идут на определенные уступки, чтобы сохранить рынок сбыта.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал закон о предустановке на смартфоны приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Список всех устройств, которые попадут под действие закона, должно будет определить правительство.

Зыков обращает внимание, что пока по реализации закона остается немало вопросов, поскольку непонятно, какие программы должны быть в обязательном пакете и каково конкретно их количество. Еще одним важным вопросом, по его словам, является судьба компании Apple в России. Ранее компания никогда не ставила предустановкой локальные программы на свои девайсы.

На данный момент, отметил Зыков, нет ясности, будет ли готова американская корпорация выполнять требования отечественного законодательства, или покинет российский рынок.

«Есть ощущение, что в случае, если Apple не пойдет навстречу российскому законодательству, то это обернется закрытием продаж продукции этой компании, но, на самом деле, американцы чаще идут на уступки России, чем наоборот», — заявил Зыков в интервью «Экономике сегодня».

Говоря об уступках, Зыков напомнил, что американская компания недавно обозначила в своем приложении «Погода» Крым как российский регион.

«По предустановке чего-либо российского на продукцию Apple много вопросов, но все зависит от требований, которые представит правительство РФ в рамках подписанного сегодня президентом закона», — резюмирует Зыков.

Напомним, 25 ноября законопроект был одобрен Советом Федерации. Одним из поводов для введения обязательной локализации в сфере IT стала тяжба Google и «Яндекса». В феврале 2015 года ФАС России возбудила дело против американской компании Google по заявлению «Яндекса». Заявитель утверждал, что Google запретил предустановку всех сервисов «Яндекса» на мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio. Антимонопольный орган признал Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и потребовал устранить нарушения. Американский гигант оспорил данное решение. В итоге в апреле 2017 года стороны достигли мирового соглашения, и дело было закрыто.

Гендиректор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух ранее отметил, что подписанный главой государства закон дает возможность отечественным разработчикам получать более свободный доступ к конечному потребителю. Как передавала «Газета.ру», Массух подчеркнул, что благодаря этому закону уйдет зависимость от глобальных платформ, например Google, которые навязывают различные приложения.