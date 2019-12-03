Сирия, 3 декабря. В Алеппо произошел взрыв на пути следования патрульных РФ. Курдские боевики освободили около 300 семей террористов ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. Коалиция США возобновила рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: расширили зону патрулирования на севере Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ответный огонь по укрепрайонам исламистов на окраинах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в районе Гувейран в Хасаке.

«Ансар ат-Таухид»: атаковала позиции САА у гумкоридора «Абу-Духур» на востоке Идлиба при помощи беспилотников.

«Тахрир аш-Шам»: публиковала неподтвержденные данные о потерях САА в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: пережили два налета неизвестных в Дейр-эз-Зоре; освободили около 300 семей террористов ИГ из «Аль-Хола» в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в столкновениях с курдскими боевиками в Ракке; отбили атаку YPG на северо-востоке Алеппо.

Международная коалиция: провела рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки ВКС России расширили зону патрулирования в северной части Алеппо. По данным агентства новостей РИА Новости, подобные меры являются необходимостью ввиду участившихся нападений со стороны различных антиправительственных бандформирований. Вертолеты российских ВКС осуществляют наблюдение, обеспечивая безопасность прибытия гуманитарных конвоев Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

На северо-востоке региона вновь отмечались вооруженные столкновения на линии разграничения сил курдских боевиков и союзников Турции. Twitter-канал (step_agency) передавал, что протурецким ополченческим отрядам удалось отразить атаку Отрядов народной самообороны (YPG) в районе населенного пункта Ялычлы недалеко от города Манбидж. Данные о потерях курдских радикалов в живой силе или технике все еще не оглашались.

Во второй половине дня стало известно о взрыве на маршруте следования бронеавтомобилей военной полиции РФ, на которых осуществлялось патрулирование приграничных с Турцией районов в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября. По данным Минобороны РФ, СВУ детонировало у населенного пункта Коран в районе Кобани, в результате чего пострадали три сотрудника формирования.

Вечером стало известно об обрушении жилого дома в районе Маади в городе Алеппо. Агентство новостей SANA News сообщало о том, что жертвами случившегося стали как минимум пять человек, включая ребенка и двух женщин. Предполагается, что одной из причин инцидента стали постоянные обстрелы со стороны исламистов вооруженной оппозиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступали сведения о двух вылазках неизвестных в районах, оккупированных курдскими бандгруппами. Военный источник в сети Twitter (Mnews23) заявлял о том, что атаке подверглись контрольно-пропускные пункты «Демократических сил Сирии»**** (SDF), что привело к гибели нескольких членов группировки. В организации налетов подозреваются подпольные ячейки «Исламского государства», операция по выявлению которых прошла позднее в городе Хаваидж к северо-востоку от Меядина, а также в лагерях для беженцев северо-западнее Дейр-эз-Зора. Новостное агентство Difesa & Sicurezza передавало, что рейды западного альянса и курдских радикалов привели к аресту ряда гражданских лиц, которым были предъявлены обвинения в связях с террористами. Кроме того, сообщалось о введении комендантского часа.

Twitter-канал (StrategicNews1) заявил, что город Аль-Бусейра перешел под контроль арабских ополченческих отрядов, которые уже приступили к установке своих опорных пунктов. Более подробных сведений все еще не поступало.

Провинция Идлиб

Накануне на границах «Большого Идлиба» возобновились провокационные обстрелы исламистов вооруженной оппозиции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), радикалы группировки «Ансар ат-Таухид» задействовали ударные дроны неподалеку от гуманитарного коридора «Абу-Духур», однако правительственным комплексам ПВО удалось отразить атаку.

После полудня джихадисты террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» также предприняли попытку нападения на позиции Сирийской арабской армии (САА) у населенного пункта Абу Омар. Оппозиционные СМИ заявляли об уничтожении четырех грузовиков с боеприпасами и убийстве одного из проасадовских бойцов. Тем не менее официального подтверждения эта информация так и не получила. Артиллерийские дивизионы САА, в свою очередь, нанесли ответные удары по расположениям исламистов поблизости от населенных пунктов Хиш, Сурудж и Кафрума. Поддержку армии Башара Асада также оказывали российские ВКС, авиаудары которых пришлись по укрепрайонам радикалов у поселения Саяди и Джарджаназ.

В то же время фиксировались столкновения на западе Идлиба. Twitter-канал (mohmad_rasheed) передавал, что под огнем сирийских войск оказались позиции боевиков у населенных пунктов Хамбушия и Бдама.

Провинция Ракка

В северной части провинции накануне продолжились вооруженные столкновения между курдскими боевиками и поддерживаемыми Турцией силами. Военный источник в сети Twitter (AzadiRojava) передавал, что противники обменивались ударами недалеко от границы с провинцией Алеппо в районе деревень Кизель и Корик, а также поблизости от города Айн-Исса. Курдские источники утверждали, что во время развернувшихся боев погибли от семи до восьми протурецких бойцов. Тем не менее официального подтверждения данная информация так и не получила.

Провинция Хасака

В первой половине дня на окраине административного центра провинции прогремел взрыв. Twitter-канал (AlArabiya_Brk) передавал, что детонировало СВУ, установленное на мотоцикле в районе Гувейран, что привело к ранению ряда местных жителей. В минировании транспортного средства подозреваются джихадисты «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Позднее также стало известно о вылазке неизвестных южнее Хасаки. Атаке подверглась семья мирных жителей, в результате чего погиб молодой человек, а его отец был ранен. Об этом сообщал на своей странице в Twitter военный источник (alkhabour21).

Между тем лагерь «Аль-Хол» покинули порядка 300 семей террористов «Исламского государства», которые не прекращали дестабилизировать обстановку в пункте временного размещения. По данным Twitter-канала (Sada_AlSharqieh), большинство из них были родом из Дейр-эз-Зора и направились туда сразу после освобождения. Прибытие членов семей боевиков может способствовать ухудшению и без того плачевной гуманитарной ситуации в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.