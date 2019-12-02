Сирия, 2 декабря. В одном из районов города Алеппо произошло обрушение жилого дома. Почти 700 сирийцев вернулись в САР из Ливана и Иордании за последние сутки. Подконтрольный ИГ1 медиапортал заявил об убийстве 23 бойцов «Хашд аш-Шааби» террористами в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют огневые позиции исламистов в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись артиллерийским и ракетным обстрелам боевиков на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве 23 членов группировки «Хашд аш-Шааби» в иракской провинции Дияла.

Провинция Дамаск

Сирийцы, которые были вынуждены покинуть родные места после их оккупации боевиками вооруженной оппозиции, продолжают массово возвращаться в Сирию после зачистки юго-западных районов страны. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, в минувшие сутки 289 беженцев прибыли с территории Ливана через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», расположенные на окраинах Дамаска и Хомса. Еще 289 человек пересекли сирийско-иорданскую границу через пункт пропуска «Насиб» на юге Даръа.

Тем временем в провинции произошел взрыв у дома одного из высокопоставленных членов правящей партии «Баас» по имени Джихад Баракат. Отмечается, что взрывное устройство было заложено в пригороде столицы Барза. Мужчине удалось избежать гибели. Пока неизвестно, было ли СВУ заложено еще во время оккупации данных территорий боевиками вооруженной оппозиции, или случившееся является покушением. Как известно, Барза был освобожден еще весной 2017 года, тем не менее ввиду близости на тот момент оккупированных исламистами территорий, работы по его восстановлению начались не сразу. Сегодня в Барзе при содействии РФ активно ведутся работы по реконструкции.

Провинция Алеппо

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в одном из кварталов административного центра региона произошло обрушение здания. Пятиэтажный жилой дом рухнул в квартале Маади. В результате инцидента погибли как минимум пять местных жителей, в том числе ребенок и две женщины, еще один человек получил ранения. Спасательные отряды продолжают разбирать завалы здания в попытке отыскать выживших. Глава городского совета Алеппо заявил о том, что причиной случившегося могут являться проливные дожди. В то же время дом мог рухнуть ввиду регулярно повторяющихся обстрелов боевиков вооруженной оппозиции, отряды которых базируются в западных районах провинции.

Провинция Хама

На северо-западе региона не утихают вооруженные стычки между правительственными подразделениями и джихадистами вооруженной оппозиции, сотрудничающими с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Как передает Twitter-канал (step_agency), инициаторами столкновений на данном направлении вновь выступили боевики. Так, исламисты открыли огонь из артиллерии и ракетных установок по территориям, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА). Информация о возможных жертвах среди местных жителей пока выясняется. Как известно, на линии разграничения сил сторон действует режим прекращения огня, тем не менее радикалы не перестают провоцировать стычки с войсками САР, ставя под угрозу жизни гражданских лиц.

Тем временем в южных районах соседнего Идлиба, оккупированных джихадистами «Тахрир аш-Шам», продолжаются боевые вылеты российских ВКС. Военные самолеты авиации РФ наносят точечные авиаудары по оборонительным сооружениям противника.

Ирак

Поступили данные о новой вылазке «спящих ячеек» террористов «Исламского государства» в провинции Дияла. По данным военного источника в сети Twitter (EsiscTeam), ссылающегося на подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал «Аль-Амак», джихадисты организовали засаду на группу бойцов проправительственного военизированного формирования «Хашд аш-Шааби», убив 23 членов организации. Подробности случившегося в настоящий момент устанавливаются. Как известно, джихадисты террористической группировки продолжают осуществлять подпольную деятельность в Ираке в составе так называемых спящих ячеек, несмотря на то, что о ликвидации ИГИЛ как квазиобразования бывший премьер-министр страны заявлял еще в конце 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.