В Тунисе арестованы двое террористов из Ливии

В Тунисе задержали двух граждан Ливии по подозрению в терроризме.

Двое мужчин задержаны в городе Сиди-Алуан на северо-востоке Туниса. Граждане Ливии в возрасте 17 и 35 лет подозреваются в принадлежности к террористической организации. Об этом сообщает Твиттер-аккаунт ливийского Libya Review.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, террористы направляются в Тунис для зарабатывания денег. В североафриканской республике существует теневая экономика и разработаны схемы финансирования экстремистов. Страна стала удобным местом для создания лагерей подготовки боевиков и вербовки новых членов.

Отметим, что ливийский город Триполи стал местом убежища для многих террористов, которые впоследствии перебираются в другие страны. Боевики попадают в страну из Турции для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое искусственно образовано в 2015 году. Также Анкара поставляет бандитам вооружение, военную технику и инструкторов.

Вместе с тем находящиеся во главе так называемого ПНС «чиновники» напрямую связаны с террористическими организациями. В частности, руководитель местного экстремистского МВД террорист Фатхи Башага непосредственно связан с такими запрещёнными в России группировками, как «Исламское государство»1 и Аль-Каида1.

1 Организация запрещена на территории РФ.