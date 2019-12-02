Венгрия готова начать обсуждение с «Газпромом» нового контракта по газу

Будапешт, 2 декабря. Венгрия готова начать переговоры с российской корпорацией «Газпром» о новом долгосрочном соглашении о поставках газа, сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам встречи с представителями компании.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт заинтересован в долгосрочном, предсказуемом и надежном сотрудничестве с «Газпромом» и готов начать переговоры с российским газовым холдингом.

«И вместе с руководством «Газпрома» мы готовы начать переговоры по новому долгосрочному соглашению по поставкам газа», — цитирует агентство MTI венгерского министра.

Напомним, в середине октября в российской столице прошла рабочая встреча председателя правления «Газпром» Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. На переговорах стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере и уделили особое внимание вопросу развития газотранспортной системы Венгрии.

Согласно представленной на сайте «Газпром экспорта» информации, в данный момент между венгерской компанией Panrusgaz и российской корпорацией действуют два контракта до конца 2019 года и еще два — до конца 2021 года. В рамках этих соглашений экспорт голубого топлива осуществляется по двум направлениям — через пункты «Берегово» на украинско-венгерской границе и «Баумгартен» на словацко-австрийской границе.