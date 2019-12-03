В Госдуме рассказали, опасен ли отказ от бумажной трудовой книжки

Сегодня без бумажной трудовой книжки потенциальный работодатель не сможет узнать основания увольнения своего работника с предыдущего места работы. Об этом рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей депутат Госдумы Андрей Исаев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» объяснил, почему не стоит бояться переходить на электронный формат трудовой книжки, когда рассеются опасения россиян относительно процесса цифровизации и почему база данных Пенсионного фонда самая охраняемая в стране.

— Андрей Константинович, сейчас активно идет процесс цифровизации, и депутаты работают над его законодательным обеспечением. Во вторник Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках. Как, на ваш взгляд, убедить россиян, что переходить на электронные форматы можно, нужно, а главное — безопасно?

— Во-первых, переход на электронные трудовые книжки для тех, у кого уже имеются бумажные, является добровольным. Если вы хотите — можете оставить действующий документ. Предположим, он вам дорог как память, как часть представления о том, как надо на самом деле работать. В этом случае работодатель будет обязан его вести. Такая возможность будет сохраняться даже для тех, кто поступил на работу в этом году. Во-вторых, электронная трудовая книжка фактически, как функция, будет существовать в Пенсионном фонде.

— Разве трудовые сейчас не используют для восстановления данных о том, что человек где-то работал?

— Да, сейчас трудовая используется главным образом для того, чтобы не потерялись пенсионные права человека. Если вдруг что-то случилось — особенно часто мы с этим сталкивались в 1990-е годы — где-то работал, а данные отсутствуют, стаж пропал, то Пенсионный фонд может восстановить этот стаж и пенсионные права.

Но уже сейчас в фонде на каждого проработавшего хотя бы один день россиянина есть индивидуальный персонифицированный пенсионный счет, который учитывает все: информацию о том, где человек работает или работал, в какой должности, как менялась его квалификация. С принятием закона об электронных трудовых книжках туда добавятся только пункт о поощрениях и взысканиях и пункт об основаниях для увольнения. Все остальное и так уже на сегодняшний день имеется в Пенсионном фонде.

— Работодатель в любой момент может сделать запрос в Пенсионный фонд и тут же в электронном виде получить ответ?

— Да. Я бы еще отметил, что для самого работника нынешняя трудовая книжка в бумажном виде, как это ни парадоксально, может зачастую служить, скорее, негативным фоном, чем позитивным. Объясню, почему. Если человек в 18 лет увлекся девушкой, прогулял работу, и ему попался строгий начальник, то его могут сразу уволить. Запись у него в трудовой книжке на всю жизнь. Куда ни приди — пока есть бумажные трудовые книжки, ее откроют и обнаружат, что парень много лет назад за прогул был уволен. Нельзя его ставить, например, креативным директором. И сейчас эта трудовая — скорее, основание для кадровика отказать такому соискателю.

— То есть на данный момент в Пенсионный фонд не поступает информация об основании для увольнения?

— Да. Поступает информация о том, что он прекратил работу, но основание не указывается. А в трудовой книжке записывается — уволен по такой-то статье. Впоследствии эта информация будет поступать туда же, в эту электронную трудовую книжку.

— Если в базе Пенсионного фонда хранится такой большой объем информации – есть ли основания беспокоиться за ее сохранность?

— Я, еще будучи председателем комитета Госдумы по труду, специально ездил посмотреть, как выглядит охрана этой базы, и могу сказать, что это одна из самых охраняемых на сегодняшний день баз в Российской Федерации. Если вы проникаете в эту базу — у вас вся информация обо всех. База Пенсионного фонда — это полная карта всего населения России с четким указанием, кто и где жил, кто и куда поехал, кто какую зарплату получал, куда переводился и так далее.

Понятно, что, когда она создавалась, было понимание того, что может произойти, если она вдруг рухнет. Поэтому там регулярно создается несколько независимых друг от друга постоянно обновляемых баз, которые также защищены и охраняются. Если рухнет база данных Пенсионного фонда — рухнет все — железные дороги и все остальное. Тогда уже будет не до потери трудовой книжки. В этом отношении можно быть спокойным.

— Если мы говорим о процессе цифровизации как таковом, правильно ли я понимаю, что осознание того, что это безопасно, придет к россиянам со временем?

— Я думаю, что для молодежи, которая только будет поступать на работу, станет удивительным, что такой документ, как трудовая книжка, существует. Они будут очень спокойно воспринимать ее отсутствие, как и все молодые поколения. Отношения людей моего возраста — гораздо более трепетное, и из нас этого не вытравишь. Это был главный документ — в чем-то даже важнее паспорта — в период системы государственного социализма, в которой мы начинали жить. Поэтому я еще сам не принял решение, буду ли требовать, чтобы мою трудовую книжку вели.

— Условно говоря, чем моложе группа работников, тем легче она будет расставаться с бумажными трудовыми книжками?

— Да, а чем старше — тем, естественно, больше человек будет за это держаться. Это естественный процесс. Никого заставлять и форсировать здесь не надо. Все само собой сложится. Но разъяснять, в том числе и используя средства массовой информации, что это не приведет ни к каким потерям, обязательно нужно.