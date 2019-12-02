Пугачева и Галкин выбрали для детей школу за 340 тысяч рублей в месяц

Москва, 2 декабря. Дети известных артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина вскоре отправятся в школу, поэтому звездные родители решили заранее выбрать для них учебное заведение.

Семья обосновалась в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья. Двойняшкам Елизавете и Гарри 18 сентября следующего года исполнится семь лет — обычно именно в этом возрасте родители отдают детей на обучение в школу.

Галкин и Пугачева рассмотрели различные варианты, сравнили образовательные программы. В итоге звездной паре больше всего понравилась одна из самых дорогих российских школ — Первая Московская гимназия. Она открыла двери для учеников в 2002 году, основала учебное заведение для своих детей Елена Батурина, супруга действовавшего тогда мэра Москвы Юрия Лужкова.

Дорога от дома до элитной школы будет занимать всего семь минут на машине. Порадовала звездную пару и стоимость обучения — около 170 тысяч рублей за одного ребенка в месяц или 340 тысяч рублей за двоих.

Для Галкина и Пугачевой такие суммы, по всей видимости, не проблема, учитывая их большие гонорары за выступления. Доход позволил родителям оплачивать французский детский сад — 320 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка. Выходит, что школа обойдется им почти в два раза дешевле.

Напомним, двойняшки появились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году. Пара решила обратиться к суррогатной матери. Пугачева утверждает, что это их с супругом биологические дети, которые появились из замороженной 11 лет назад яйцеклетки певицы. Галкин часто публикует в своих соцсетях кадры семейной хроники, в основном в объектив попадают двойняшки.

Недавно Пугачева огорчила поклонников пессимистичным комментарием: звезда считает, что вряд ли доживет до совершеннолетия своей дочери Лизы. Сейчас народной артистке СССР 70 лет, ее мужу Галкину — 43 года. Елизавета в свои шесть лет уже стала автором книги — она самостоятельно придумала и написала от руки сказку.