Сбербанк запустил новогоднюю акцию по рублевым вкладам

Москва, 2 декабря. Сбербанк запустил в понедельник два вклада с повышенными ставками «Новогодний бонус» и «Выгодный старт» накануне Нового года, говорится в сообщении регулятора.

«Новогодний бонус» действует для всех клиентов Сбербанка с 2 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Ставка при сроке от четырех до девяти месяцев составит 4,85% годовых, при сроке выше девяти месяцев — 5,25%.

Сбербанк также подготовил предложение для тех, кто еще не открывал вклад в банке с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года. Клиенты смогут оформить «Выгодный старт» с 2 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. При этом ставка депозита выше, чем в «Новогоднем бонусе». При сроке на полгода ставка составит 5%, при сроке год — 5,5%, при сроке полтора года — 5,85%.

Минимальная сумма для обоих депозитов равняется 50 тыс. рублей. У обоих вкладов нет функции пополнения.