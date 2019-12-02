Зеленский порассуждал о «зраде» и «мертвых политиках» на беговой дорожке

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров стран «нормандского четверки» не будет «зрады», а также призвал украинцев не верить заявлениям «мертвых политиков».

Зеленский опубликовал на своей странице Facebook видеообращение, которое было записал во время занятий в тренажерном зале, на беговой дорожке.

«Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным? Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте», — пояснил президент Украины.

Кроме того, Зеленский раскритиковал своих оппонентов, заверив, что никакой «зрады» на переговорах «нормандской четверки» не будет. При этом он призвал не обращать внимания на пораженческие заявления некоторых украинских политиков, отметив, что они «уже умерли».

«Они как политики умерли, а как люди и не рождались, не обращайте внимания на их фейковые заявления, зраду… Эти политики не имеют никакой возможности прекратить эту войну, у них нет никакого политического рейтинга, они все это потеряли в течение 30-летней коррупционной деятельности», — подчеркнул Зеленский.

Общая длительность видеообращения Зеленского составляет более 14 минут, примерно 10 из них он говорит, шагая по дорожке. Подобный формат вызвал критику со стороны украинских пользователей Сети, которые предложили Зеленскому записать следующий ролик в «туалетной кабинке».

«Мой искренний совет Зеленскому: следующий ролик с отчетом снять в туалетной кабинке. Напряженное и сконцентрировано лицо, голос надрывается от натуги, и финальная фраза: «Я старался. Ничего не получается. Я больше не могу», — посоветовала украинскому президенту Виктория Брагар.

Напомним, саммит лидеров стран «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Ранее в Кремле сообщили, что в рамках саммита президент России Владимир Путин может провести двустороннюю встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.