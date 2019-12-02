Заказное «расследование» о Костине принесло Навальному почти 5 миллионов рублей в биткоинах

Основатель признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный получил перевод в размере 10 биткоинов. Это 4701809,28 рубля или 73201,90 доллара США. Сумма была оперативно снята. Ранее в этот же день ФБК Навального выпустил расследование о главе ВТБ Андрее Костине.

Журналисты выявили закономерность: громкие расследования ФБК всегда сопровождаются крупными «пожертвованиями» Навальному. И какой бы существенной не была сумма, она немедленно снимается, то есть перечисления не являются для блогера «сюрпризом». После Алексей Навальный едет с семьей в дорогостоящие путешествия.

Схема с расследованиями, снятием биткоинов и последующими вояжами повторялась не единожды. К примеру, ради отдыха в Египте Навальным были сняты три биткоина. Поездки по Германии, Польше и США обошлись блогеру в 14,75 биткоина, а отпуск в Таиланде — в 9,9 биткоина.

Информация о перечислениях абсолютно прозрачна благодаря тому, что отчетность всегда ведется публично. Было подсчитано, что на апрель 2019 года Навальный получил в биткоинах порядка 62 миллионов рублей, из которых 47 миллионов потрачены на заграничные поездки.

Раскрытая журналистами схема не повлияла на поведение блогера и используется до сих пор. Навального не смущает, что о его махинациях знают все, он продолжает выпускать заказные видео по дискредитации отдельных лиц в угоду заказчикам.

Напомним, в ноябре Алексей Навальный ездил в Италию всей семьей. Фотографии с отдыха были выложены блогером в Instagram. Перед этим блогер выпустил расследование о Роскосмосе.