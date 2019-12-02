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Деиндустриализация США, или Как американцы пытаются выжить за чужой счет

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Деиндустриализация США, или Как американцы пытаются выжить за чужой счет

США — богатая страна, но главным ее богатством является не реальный сектор экономики, а экономические мифы, которые американское правительство распространяет по всему миру, чтобы замаскировать упадок, безработицу и разруху собственного производства.

Так, одним из главных мифов современной Америки является утверждение, будто при достижении постиндустриальной фазы развития основная масса американцев будет занята в сфере услуг, а не производства. Но если все меньше людей будут работать на заводах и все больше — официантами и курьерами, то откуда тогда возьмется все больше и больше товаров, для производства которых требуются не только новые фабрики, но и целые отрасли промышленности?

Деиндустриализация США, или Как американцы пытаются выжить за чужой счет

Дело тут не в роботизации производства и не в увеличении производительности труда, как можно было бы подумать. Все намного проще! Дело в том, что в развитых странах заводы закрываются, а в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, где вместо роботов товары собирают за символическую плату бывшие крестьяне, открываются. Потом эти товары на кабальных условиях забирает владелец бренда и патента. Однако ничто не вечно в этом мире, и научившиеся работать азиаты уже не согласны работать за плошку риса.

Одним из самых наглядных признаков деиндустриализации является смерть малых городов в США. Территории, которые раньше были заняты предприятиями и складами, а также жилые массивы вокруг них, где раньше проживали семьи рабочих, становятся никому не нужны.

Потеряв рабочие места люди вынуждены отправляться в большие города, чтобы там заработать средства к существованию. Само собой разумеется, что в такой ситуации общий уровень не только профессиональной подготовки специалистов, но и уровень благосостояния американцев неизбежно падает. И этот кризис может продолжаться бесконечно долго, пока фирмы-производители будут ввозить в США достаточно дешевые товары из третьих стран.

Деиндустриализация США, или Как американцы пытаются выжить за чужой счет

Для того, чтобы понять, как деиндустриализация влияет на благосостояние среднего американца, достаточно сравнить уровень жизни американцев в 50-е годы двадцатого века и сейчас. Интересно копнуть глубже и задуматься о том, как переброска задачи производства на чужие плечи сказывается на развитии науки, технологии и оборонного потенциала США. Для примера можно почитать о том, как американская армия чуть не потеряла боеспособность в Афганистане потому, что тысячи пар военной обуви были пошиты в Китае и их качество оказалось плачевным.

Масла в огонь подливают всевозможные американские экоактивисты и прочие «зеленые», которые постоянно ратуют за то, чтобы производства вывозились в другие страны, чтобы добыча и переработка полезных ископаемых осуществлялась где-то за океаном. Однако никто из либеральных экологов и экономистов не может объяснить, откуда тогда будут брать деньги люди, которые проживают в США, если в стране ничего не будут производить, а только потреблять.

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