Деиндустриализация США, или Как американцы пытаются выжить за чужой счет

США — богатая страна, но главным ее богатством является не реальный сектор экономики, а экономические мифы, которые американское правительство распространяет по всему миру, чтобы замаскировать упадок, безработицу и разруху собственного производства.

Так, одним из главных мифов современной Америки является утверждение, будто при достижении постиндустриальной фазы развития основная масса американцев будет занята в сфере услуг, а не производства. Но если все меньше людей будут работать на заводах и все больше — официантами и курьерами, то откуда тогда возьмется все больше и больше товаров, для производства которых требуются не только новые фабрики, но и целые отрасли промышленности?

Дело тут не в роботизации производства и не в увеличении производительности труда, как можно было бы подумать. Все намного проще! Дело в том, что в развитых странах заводы закрываются, а в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, где вместо роботов товары собирают за символическую плату бывшие крестьяне, открываются. Потом эти товары на кабальных условиях забирает владелец бренда и патента. Однако ничто не вечно в этом мире, и научившиеся работать азиаты уже не согласны работать за плошку риса.

Одним из самых наглядных признаков деиндустриализации является смерть малых городов в США. Территории, которые раньше были заняты предприятиями и складами, а также жилые массивы вокруг них, где раньше проживали семьи рабочих, становятся никому не нужны.

Потеряв рабочие места люди вынуждены отправляться в большие города, чтобы там заработать средства к существованию. Само собой разумеется, что в такой ситуации общий уровень не только профессиональной подготовки специалистов, но и уровень благосостояния американцев неизбежно падает. И этот кризис может продолжаться бесконечно долго, пока фирмы-производители будут ввозить в США достаточно дешевые товары из третьих стран.

Для того, чтобы понять, как деиндустриализация влияет на благосостояние среднего американца, достаточно сравнить уровень жизни американцев в 50-е годы двадцатого века и сейчас. Интересно копнуть глубже и задуматься о том, как переброска задачи производства на чужие плечи сказывается на развитии науки, технологии и оборонного потенциала США. Для примера можно почитать о том, как американская армия чуть не потеряла боеспособность в Афганистане потому, что тысячи пар военной обуви были пошиты в Китае и их качество оказалось плачевным.

Масла в огонь подливают всевозможные американские экоактивисты и прочие «зеленые», которые постоянно ратуют за то, чтобы производства вывозились в другие страны, чтобы добыча и переработка полезных ископаемых осуществлялась где-то за океаном. Однако никто из либеральных экологов и экономистов не может объяснить, откуда тогда будут брать деньги люди, которые проживают в США, если в стране ничего не будут производить, а только потреблять.