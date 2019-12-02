Неизвестные открыли стрельбу в ресторане в центре Киева

Киев, 2 декабря. Группа неизвестных устроила стрельбу в ресторане в центре Киева, есть пострадавший, сообщила пресс-служба Нацполиции.

По информации ведомства, между несколькими лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перешел в драку. Впоследствии один из участников потасовки сделал несколько выстрелов в потолок ресторана, а после все злоумышленники скрылись на иномарке.

«В результате инцидента мужчина получил телесные повреждения, ему на месте оказывают медицинскую помощь», — говорится в сообщении Нацполиции.

На место происшествия прибыли правоохранители, они выясняют обстоятельства случившегося. Полиция разыскивает лиц, причастных к стрельбе в ресторане. Решается вопрос об открытии уголовного дела.