Актриса Моррисон из «Коломбо» скончалась в США

Лос-Анджелес, 2 декабря. Американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон, скончалась в США на 84-м году жизни. О случившемся рассказали американские СМИ.

По словам супруга артистки, режиссера Уолтера Домингеза, причиной смерти Моррисон стала сердечная недостаточность. Для друзей и коллег уход актрисы из жизни стал большой потерей. Они признались, что женщина обладала «самым великим сердцем»

Моррисон наиболее известна по роли горничной Розарии в комедийном сериале Will&Grace, актерский состав которого удостоен награды Гильдии киноактеров. Предполагалось, что роль станет эпизодической, однако артистка настолько проявила себя, что осталась в сериале на 68 эпизодов.

«Розария — одна из моих самых любимых героинь», — передает слова Моррисон телеканал «360».

Кроме того, актриса известна по ролям в фильмах и сериалах «Она написала убийство», «Отряд Беверли Хиллз» и «Коломбо».

Как пишет «Культуромания», в конце 1980-х медики обнаружили у Моррисон рак молочной железы. К счастью, актрисе удалось побороть болезнь. Затем у нее нашли рак легкого.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы Джейн Гэллоуэй Хейтц, ей было 78 лет. За годы работы на телевидении она снялась в нескольких десятках сериалов, в том числе в «Теории Большого взрыва», «Анатомии страсти», «Бесстыжих», «C.S.I. Место преступления».