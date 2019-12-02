В Госдуме решили проблему распределения денег на нацпроекты

Регионы России смогут приступить к работе по реализации национальных проектов с начала года. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов стало одним из наиболее значимых событий последних недель. В ходе его обсуждения депутатам удалось договориться с правительством о подписании всех нормативных актов, связанных с распределением средств на нацпроекты, до конца декабря. Таким образом, российские субъекты получат деньги уже в январе и смогут своевременно провести дорожные и иные работы.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» рассказал ФАН, как изменился подход к распределению финансирования, защищен ли принятый бюджет от внешних факторов и какие расходы будут увеличены при поступлении дополнительных доходов.

— Андрей Константинович, еще до внесения проекта бюджета поднимался вопрос о своевременном получении средств регионами на реализацию нацпроектов. Решен ли он?

— Я думаю, что да. В этом мы продвинулись, наверно, впервые в нашей современной истории. До сих пор одной из главных проблем было то, что бюджет принимался, и деньги в нем были заложены, но регионы не могли приступить к их освоению.

— С чем это было связано?

— После принятия федерального бюджета, а чуть позже – бюджетов субъектов Российской Федерации, начинался длительный процесс по изданию нормативных документов, которые оговаривали выделение соответствующих средств, заключение соглашений между регионами и правительством. Только после этого направлялись деньги, а регионы проводили конкурсы по их распределению. И зачастую происходило так, что средства на то же дорожное строительство приходили в августе.

— Приходилось класть асфальт в дождь и снег?

— Да, либо возвращать деньги в федеральный бюджет. Но это наиболее вопиющие случаи.

— Теперь возможность такого развития событий исключена?

— Да, достигнуто соглашение с правительством о том, что все нормативные акты, касающиеся распределения средств на национальные проекты, должны быть подписаны и вступить в силу до 1 января 2020 года. Точно так же с регионами: должны быть заключены все соглашения. Кроме того, не после принятия бюджета, как это было обычно, а во время бюджетного процесса были распределены все субсидии и субвенции, которые получат регионы в следующем году. Это 1,8 триллиона рублей. Я считаю, что благодаря всем этим мерам регионы смогут приступить к работе уже с января: это на месяцы ускорит получение средств, а значит, сделает их расходование более эффективным.

— В условиях современных реалий актуальным остается вопрос, защищен ли бюджет от внешних факторов?

— Безусловно, это одна из наиболее важных черт этого бюджета и, собственно говоря, один из главных мотивов, побудивших нашу фракцию за него голосовать. Данный бюджет обеспечивает высокий уровень макроэкономической стабильности. Во-первых, он сформирован с профицитом. Хотя профицит немного уменьшается, но он есть. Во-вторых, сформирован огромный, почти уже достигший 7% ВВП, Фонд национального благосостояния. Бюджетный прогноз инфляции — до 3%.

— Государство в любой ситуации сможет выполнить свои обязательства?

— Да. При любой конъюнктуре, при любых экономических воздействиях на нашу страну у правительства есть необходимый запас средств, чтобы в полном объеме исполнить все социальные обязательства, а также все публичные обязательства в рамках этого бюджета. Это гарантировано.

— Какие расходы будут увеличены при поступлении дополнительных доходов?

— Государственная дума приняла постановление в третьем чтении закона о бюджете, где мы указали основные направления. Первое – это дальнейшее сбалансирование региональных бюджетов. Ситуация с разной бюджетной обеспеченностью регионов — это одна из главных проблем на сегодняшний день. 10 самых богатых регионов обеспечены бюджетными средствами в семь раз лучше, чем 10 самых бедных. Получается несправедливая ситуация, ведь бюджетная обеспеченность регионов — это их возможность выполнять публичные социальные обязательства.

— Другими словами, сейчас готовность государства выполнить обязательства перед гражданином зависит от того, на какой территории он проживает?

— Да. Если он живет в богатом регионе, то обязательства будут выполнены в полном объеме. Если нет – значит, его обязательства фактически оказываются урезанными. В этой связи перед нами стоит задача сократить эту бюджетную несбалансированность в самое ближайшее время.

— Как именно?

— Вы знаете, что специальные средства были выделены 10 наиболее бедным регионам. Там софинансирование национальных проектов будет достигать 99%. В случае получения дополнительных доходов этот круг 10 регионов будет расширен.

— О каких еще направлениях говорится в постановлении?

— Второе направление — это социальная программа об устойчивом развитии сельских территорий. Об этом мы говорили и ранее. В результате переговоров с правительством средства на эти цели вдвое увеличены по отношению к текущему году, но наши расчеты показывают, что все равно существует серьезные дефицит в данной сфере. Для того чтобы покрыть все заявки регионов, необходимо еще не менее 20–30 миллиардов рублей.

Третий приоритет при распределении соответствующих средств — это завершение работ на недостроенных объектах, в отношении которых есть необходимая документация, подтверждающая возможность осуществить их достройку.

Ранее стало известно, что в 2020 году регионы получат из федерального бюджета дополнительно 52 миллиарда рублей на закупку лекарств. Из них по два миллиарда пойдут на инсулиновые помпы для детей и препараты для больных апластической анемией, наследственным дефицитом факторов свертываемости крови.