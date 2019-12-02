Ополченка из ДНР рассказала о массовом дезертирстве из ВСУ

Донецк, 2 декабря. Бывший снайпер ДНР Илона Баневич с позывным «Боня» рассказала о массовом дезертирстве украинских военнослужащих.

По ее словам, в 2014 году, когда началась гражданская война на Украине, на сторону Донецка перешла целая бронетанковая рота в Семеновке, а в 2015 похожие случаи были зафиксированы в Дебальцево.

Баневич указала, что зачастую причиной перехода из рядов ВСУ на сторону ДНР становилось нежелание солдат воевать. По ее словам, военные шли в бой под сильным давлением родных.

«Один рассказывает: «Вот моя родня от меня отказалась, я не хочу воевать». Я не знаю, как можно так промыть мозги людям, что если он попал в плен или раненый попал в плен — все, он не нужен, он предатель. Как может мать отказаться от ребенка только если он сдался, он ранен?» — приводит «Звезда» слова ополченки.

К дезертирам в ополчении относятся с пониманием. По словам «Бони», многие военные ЛНР и ДНР — в прошлом рабочие, у которых есть дети и внуки такого же возраста, как и украинские призывники.

Гражданская война на Украине разгорелась в 2014 году после государственного переворота в стране. Жители части Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому украинскому руководству и объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

Урегулировать конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Также лидеры «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции) обсуждают ситуацию на юго-востоке Украины. Ранее стало известно, что очередной саммит в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря.