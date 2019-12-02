Мост обрушился в Оренбурге во время работ по реконструкции

Оренбург, 2 декабря. Мост обрушился в микрорайоне Оренбурга Кушкуль. Как сообщили представители регионального министерства здравоохранения, в результате инцидента пострадали три человека.

«Двоих увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного — голова, у второго — нога. Они проводили работы на мосту. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная», — пояснили ТАСС в Минздраве.

МЧС России уточняет, что двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести. По информации мэрии Оренбурга, мост обрушился во время проведения работ по его реконструкции. Данный объект находится на балансе администрации области. Согласно предварительной информации, на землю обрушились два пролета. Движение в данном районе перекрыто, на месте работают сотрудники ДПС.

Как передает Пятый канал, один из пострадавших — водитель грузовика, который перевозил щебень, второй — водитель LADA Priora, находившийся в момент ЧП под мостом. При этом телеканал сообщает, что всего пострадало четыре человека.

Ранее сообщалось о падении автобуса с моста в Забайкальском крае. Жертвами трагедии стали 19 человек. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря в регионе днем траура. Жители Читы оставляют венки, лампады и свечи около фонтана на одной из городских площадей. Следователи тем временем задержали читинского бизнесмена, который организовал поездку.