Фото российского боевого робота в Сирии впервые появилось в Сети

Дамаск, 2 декабря. Первая фотография боевого российского многофункционального роботехнического комплекса «Уран-9» появилась в Сети. Снимок похожей на небольшой танк машины, сделан, предположительно, в горячей точке.

Фото в своем профиле в Twitter опубликовал пользователь Abraxas Spa. Пейзаж, на фоне которого запечатлен «Уран», напоминает боевую позицию в полуразрушенном здании.

Ранее сообщалось, что командировка на Ближний Восток позволила определить и впоследствии устранить имевшиеся у аппарата конструктивные недостатки. После этого в начале текущего года «Уран-9» был принят на вооружение ВС российской армии.

Russian Uran-9 armed UGV somewhere in Syria pic.twitter.com/056huUSZSI — Abraxas Spa (@AbraxasSpa) 1 декабря 2019 г.

Комплекс был продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Подмосковье. Разработка представлялась в одном ряду с танком Т-14 и БМП Т-15, созданными на платформе «Армата», боевой машиной пехоты «Курганец-25», бронетранспортером «Бумеранг» и другими новейшими образцами отечественной техники.

Тогда же сообщалось о скорых закупках системы.

Отечественный робототехнический комплекс оснащен боевым модулем с 30-мм пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами и 7,62-мм пулеметом. Его можно использовать во время проведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники потенциального противника.

На вооружении 12-тонного робота стоит комплекс «Атака» с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы «Шмель-М», пулемет калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72.

Генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев отмечал, что «Ураны» создают достойный научно-технический задел для дальнейших продуктов.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец сказал, что главное преимущество «Урана», отличающее его от других вооружений, заключается в том, что «мы [ВС РФ] сможем посылать в бой под пули не личный состав, а умное думающее железо, которое выбирает и поражает цель».