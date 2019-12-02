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Экономика

Пакистан вернет России долг времен СССР

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Пакистан вернет России долг времен СССРМосква, 2 декабря. Россия и Пакистан подписали соглашение, в рамках которого Исламабад вернет Москве долг в размере 93,5 миллиона долларов по операциям бывшего СССР.

Заместитель главы министерства финансов РФ Сергей Сторчак и посол Пакистана в России Кази Халилулла подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР.

Пакистан вернет России денежные средства в течение 90 дней с даты вступления соглашения в силу. Задолженность возникла в ходе экспортно-импортных операций, которые осуществляли СССР и Пакистан 1980-е годы.

Урегулирование взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР откроет Пакистану двери для российских инвестиций, которые могут достигнуть суммы в размере восьми миллиардов рублей.

В 1980-е годы СССР импортировал из Пакистана товары легкой промышленности. Тогда для взаиморасчетов между странами в Национальном банке страны были открыты советские счета. После распада СССР пакистанская сторона утверждала, что часть товаров якобы не была оплачена. Однако в ноябре 2015 года министерствам финансов РФ и Пакистана удалось договориться об урегулировании взаимных претензий.

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Источник: ТАСС
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