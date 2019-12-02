Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны

Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны. Соответствующий документ уже появился на портале правовой информации.

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами», — говорится в тексте.

Отметим, что список всех устройств, которые попадут под действие закона, должно будет определить правительство. Предполагается, что помимо смартфонов обязательные для установки программы появятся на компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV.

По мнению авторов закона, эти меры позволят защитить права российских потребителей, а также будут способствовать более широкому распространению российского ПО, пишет «Газета.ру».

Напомним, что 25 ноября законопроект был одобрен Советом Федерации. Одним из поводов для введения обязательной локализации в сфере IT стала тяжба Google и «Яндекса». В феврале 2015 года ФАС России возбудила дело против американской компании Google по заявлению «Яндекса». Заявитель утверждал, что Google запретил предустановку всех сервисов «Яндекса» на мобильных устройствах Fly, Explay и Prestigio. Антимонопольный орган признал Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и потребовал устранить нарушения. Американский гигант оспорил данное решение. В итоге в апреле 2017 года стороны достигли мирового соглашения, и дело было закрыто.