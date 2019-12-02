Кот задушил младенца в коляске на Украине

Винница, 2 декабря. Кот задушил девятимесячную девочку, оставленную в коляске в одном из дворов Винницкой области Украины. Животное запрыгнуло к ребенку, когда он спал.

Молодая 22-летняя мать на некоторое время оставила спящую дочь без присмотра и ушла заниматься делами по хозяйству, а когда вернулась, увидела животное на ее лице.

Девушка прогнала кота и поняла, что девочка не подает признаков жизни. После этого вызвала скорую.

Врачи приехали быстро, но реанимировать ребенка не смогли — констатировали смерть. По предварительному заключению, девочка скончалась из-за удушения животным. Для определения точной причины смерти тело было передано судмедэкспертам.

Специалисты заявили, что малышка не страдала какими-либо заболеваниями и умерла именно от удушения. Никаких повреждений на теле эксперты не обнаружили.

Сообщается, что по факту случившегося полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины с пометкой «несчастный случай». Обстоятельства инцидента устанавливаются. С матерью погибшей девочки сейчас работают психологи. Ожидает ли ее уголовное преследование, точно пока неизвестно.

В полиции говорят, сто решать этот вопрос будут после установления всех деталей происшествия и захоронения ребенка.

1 декабря на Украине, в центре Киева, трехлетний ребенок погиб при обстреле автомобиля Range Rover. Неизвестные обстреляли внедорожник в столице, малыш, который был в салоне, не выжил.

После происшествия в Киеве был объявлен план «Сирена» по поиску автомобиля, на котором могли скрыться стрелки.