«Росбалт» запустил марафон фейков о досрочной победе «Единой России» на выборах в Госдуму

Москва, 2 декабря. Оппозиционные СМИ запустили информационные вбросы, утверждающие, что предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму якобы «бесполезны», поскольку все места уже заранее «распределены» между представителями «Единой России».

Политическое событие состоится только через два года, а оппозиционная пресса уже начала готовить почву для вмешательства. В оторванных от реальности материалах ряда изданий уже видны попытки манипулировать сознанием общества.

СМИ заявляют, что большинство мест в Госдуме в 2021 году займут представители «Единой России». За ней последуют, по мнению изданий, «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. Информационные агентства, в очередной раз ссылаясь на «слухи из Кремля», внушают читателям идею о том, что правительство якобы не допустит до важных постов самовыдвиженцев.

Либеральная пресса полагает, что на предстоящих выборах «опасность» для власти представляют только кандидаты от КПРФ, поскольку ни в одной другой партии не лоббируют интересы одиозного блогера Алексея Навального или беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Оппозиционные издания уверены, что власти якобы уже подготовили план по «ликвидации» КПРФ. Он будто бы состоит во введении большого количества спойлеров, которые «откусят» голоса у партии.

Как отмечает «Политика Сегодня», распространяемые настолько заблаговременно до выборов фейки не имеют ничего общего с действительностью. Запустили публикации в ИА «Росбалт» — издании антироссийском, согласно Классификатору СМИ, разработанному Федеральным агентством новостей.

«Росбалт» не раз оказывался в центре скандала. К примеру, журналист издания Александр Шварев уже стал фигурантом двух уголовных дел о клевете. Одно из них возбуждено по заявлению бизнесмена Алишера Усманова.

Из-за обысков по этому делу было сорвано проведение в «Росбалте» пресс-конференции «Общественно-политический кризис в Ингушетии». Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и президент Фонда защиты национальных ценностей, в беседе с ФАН объяснял, что целью мероприятия являлось оправдание людей, устроивших беспорядки и подозреваемых в терроризме.

Марафон по продвижению фейка о досрочной победе «Единой России» на выборах в Госдуму подхватил интернет-ресурс «Иркутская торговая газета», где и появился материал о «распределении» голосов. Примечательно, что принадлежит сайт иркутской региональной медиа-группе «БайкалТелеИнформ». Она транслирует мировые теленовости от компании NTD, основной офис которой находится в Нью-Йорке. Корреспонденты компании в 70 странах мира освещают новости так, как выгодно Западу.

Очевидно, что оппозиционные СМИ такими фейками всеми силами стараются спровоцировать в обществе протестные настроения, как это случилось летом 2019 года. Тогда Навальный и его протеже на деньги западных спонсоров призывали россиян принимать участие в массовых беспорядках.

Участники акций в Москве бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

ФАН ранее опубликовал результаты расследования «Анатомия протеста» об иностранном вмешательстве в выборы. В нем, к примеру, говорится о главе службы безопасности посольства США в Москве, сотруднике ЦРУ Стивене Секстоне, проводившем этим летом тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Навального на тему организации уличных акций.