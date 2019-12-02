ВСУ открыли огонь из минометов по аэропорту Донецка

Донецк, 2 декабря. Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов аэропорт на северной окраине Донецка, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По сообщениям СЦКК, украинские силовики выпустили семь мин калибром 82 мм, это было зафиксировано представителем ДНР в 13.40 по местному времени. Спустя менее 40 минут по аэропорту было выпущено еще восемь мин калибром 82 мм.

«С 13.40 по 14.15 украинские силовики вели огонь по терминалу донецкого аэропорта на севере Донецка. Было выпущено 15 мин калибром 82 мм», — отметили в СЦКК.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк объявили о своей независимости, в ответ Киев открыл военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, украинские силовики, как отмечают представители ДНР и ЛНР, продолжают обстреливать районы республик.

Накануне в Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что снайпер группировки «Азов» убил двух военнослужащих НМ республики. В ДНР сообщили, что бойцы «Азова» были направлены в так называемую зону ООС для дестабилизации ситуации в регионе в преддверии встречи лидеров «нормандской четверки», запланированной на 9 декабря в Париже.