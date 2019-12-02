Вандалы разгромили Гонконг после марша протеста

В Гонконге состоялся очередной многотысячный марш под названием «Никогда не забывай», который должен был показать властям и общественности, что, несмотря на победу т.н. демократических сил на выборах в местные советы, борьба еще не окончена. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

«Пусть правительство видит, мы не сдались. Пять требований, ни одним меньше», - скандировали участники марша, одетые в черную одежду и спрятавшие лица под масками.

Точкой сбора для участников стала башня с часами, одна из достопримечательностей города. Сложилось впечатление, что на марш вышла вся протестная часть населения города, это десятки тысяч возбужденных молодых людей.

Не нужно было быть ясновидцем, чтобы предсказать, что марш закончится масштабными беспорядками. Так и случилось. Согласованный маршрут пролегал вдоль набережной залива Виктория, и заканчивался у Колизея Гонконга. После марша одни участники стали строить баррикады на Хунг-Хом роуд, другие принялись громить магазины. Часть бунтарей заняли пешеходный мост в Саду Вампоа, откуда стали бросать в полицию камни. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для прекращения вандализма.

Участников марша было так много, что пока одни уже прошли маршрут, другие даже не начинали движение. Они заняли все переулки на Солсбери-роуд и стали выходить на проезжую часть, перекрывая движение. В ответ полиция развернула синий плакат, призывающий людей вернуться на тротуары, а затем был использован перцовый газ для разгона людей, блокировавших дорогу.

Слезоточивый газ также был применен на пересечении улиц Натан-роуд и Аргайл-стрит после того, как люди пытались установить баррикады на дороге. Затем полиция методично стала очищать Натан-роуд от протестующих от перекрестка к перекрестку.

В результате зона беспорядков переместилась на уже привычное место, в район станций метро Prince Edward и Mong Kok. Здесь участники беспорядков строили баррикады, вновь громили станции метро (одну даже затопили, просунув через решетку входа шланг и подключив его к пожарному гидранту).

В ход шли коктейли Молотова, строительный мусор, бамбуковые палки, канализационные люки и т.д. Торговцы спешно опускали металлические жалюзи своих лавок и магазинов. Был заблокирован общественный транспорт, в том числе автобусы в аэропорт, закрыты станции метро. Полиция оперативно реагировала, разбирала завалы, но протестующие в это время строили новые баррикады на соседних улицах.

Корреспондент ФАН отмечает, что с каждым протестным актом инфраструктура в центре города, особенно на полуострове Коулун приходит в упадок, власти не успевают восстанавливать тротуары, светофоры, вестибюли станций метро. До сих пор остаются закрытыми на ремонт несколько входов на станциях Цим Ша Цуй, Монг Кок, Вампоа, HKU, Сай Ван Хо и Тунг Чунг. Выведены из строя оборудование управления уличным движением, в центре города почти не осталось исправных светофоров. Причинен ущерб городу на десятки миллионов долларов.

В Монг Коке протестующие в черных рубашках установили так называемый временный блокпост на пересечении улиц Натан-роуд и Дандас и подожгли его, остановив движение на важнейшей транспортной артерии города.

Полиция не успевает задерживать погромщиков, а пожарные не успевают тушить баррикады, кафе и магазины. Полицейским остается самим растаскивать баррикады и срывать злость на репортерах, многие из которых специально дразнят офицеров, показывая им средний палец или выкрикивая ругательства – ради красивой картинки или просто из личной ненависти к полиции. Корреспондент ФАН снял на полуострове Коулун целую историю с задержанием таких репортеров, которых, впрочем, потом отпустили, поскольку им нечего было предъявить.

Напомним, что протестующие в Гонконге требуют:

- отозвать закон об экстрадиции совершивших преступления граждан Гонконга в другие страны,

- отмену использования термина «массовые беспорядки» в отношении протестов и запрет на преследование участников протестов,

- освобождение всех арестованных ранее демонстрантов,

- проведение независимого расследования действий полиции,

- введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание.

Лозунг «Все пять требований и ни одним меньше» - один из самых популярных на всех протестных акциях в Гонконге, однако некоторые из этих требований прямо противоречат конституции страны и в принципе не могут быть выполнены. Первое требование было выполнено в сентябре, скандальный законопроект был отозван, однако протестующие решили этого не заметить.