Следователи задержали организатора перевозки автобусом, попавшим в ДТП в Забайкалье

Чита, 2 декабря. Следственные органы задержали 30-летнего читинского индивидуального предпринимателя, который был организатором перевозки пассажиров на попавшем в аварию автобусе.

«В офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски. Также обыски проведены в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю», — сообщает Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю.

В настоящее время следователи изучают маршрутную документацию, документы по предрейсовому осмотру водителей и по контролю за техническим состоянием автобусов.

Следователи также изъяли с места происшествия улики и организовали опознание тел погибших. Сам же автобус был отвезен в Читу и помещен в бокс для дальнейшего осмотра экспертов. Дело, возбужденное МВД РФ по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» передано в СК РФ.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус попал в аварию в Забайкальском крае. В результате трагедии погибли 19 человек. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря в регионе днем траура. Жители Читы оставляют венки, лампады и свечи около фонтана на одной из городских площадей.