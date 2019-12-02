Принципиальный патриотизм. Яна Чурикова призвала соотечественников служить на благо Родины

Телеведущая Яна Чурикова радует зрителей остроумными комментариями уже много лет. Вместе с Яной вся страна следила за «Фабрикой звезд», обсуждала музыкальные клипы в культовой программе «12 злобных зрителей» на MTV, болела за «наших» на «Евровидении». Патриотизм Яны — принципиальный: она считает, что каждый должен помогать России в меру сил и возможностей.

Журналистике Яна училась с детства: будучи подростком, она публиковалась в газете «Глагол», где ее обучили основам профессии. А в 1994 году девушка заняла второе место на литературной олимпиаде в Москве. После победы в состязании сомнений у Яны не осталось: в 1995 году она поступила на факультет телевидения в МГУ. Ее дипломная работа посвящена влиянию телевидения на массовое сознание.

По окончании университета Чурикова пошла работать в программу «Времечко», однако в эфир юную журналистку пускать не хотели. По мнению руководителей передачи, у Яны был слишком детский голос. Однако спустя три месяца работы ей позволили выпустить дебютный репортаж.

В 2007 году Яна перешла работать в студию «Красный квадрат», где за ней окончательно закрепилась слава главной музыкальной журналистки России. Она вела хит-парад лучших песен года, комментировала трудности, с которым приходилось сталкиваться участникам «Фабрики звезд», рассказывала о деталях подготовки выступления Полины Гагариной в эфире «Евровидения».

В 2013 году Чурикова возглавила телеканал MTV Россия, в 2014-м ее пригласили работать на «Пятницу». Одновременно на Первом канале вышла передача «Универсальный артист», спродюсированная Яной.

В 2018 году Чурикова стала федеральным послом чемпионата мира по футболу. В московском метро пустили тематический состав, посвященный Мундиалю, в котором станции объявлялись голосом Яны.

Яна считает, что быть патриотом должен каждый, а россиян она неоднократно призывала трудиться на благо страны.