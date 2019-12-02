Асад обсудил с российскими дипломатами ситуацию в Идлибе

Дамаск, 2 декабря. Президент Сирии Башар Асад обсудил с российскими дипломатами спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и замглавы российского МИД Сергеем Вершининым подготовку к новому раунду переговоров в астанинском формате и ситуацию в Идлибе. Об этом рассказали в пресс-службе сирийского лидера.

Участники переговоров подняли тему регулярных артобстрелов граничащих с Идлибом населенных пунктов​​​ и подчеркнули недопустимость превращения провинции в убежище для террористов.

«Стороны подтвердили общую российско-сирийскую позицию о необходимости продолжения борьбы с терроризмом и предотвращения использования мирного населения боевиками в качестве живого щита с целью превращения Идлиба в постоянное убежище для террористов», — сообщили в канцелярии президента Сирии.

Также представители двух государств пришли к выводу, что сирийские власти должны вернуть контроль над всей территорией страны параллельно с возобновлением деятельности госинститутов.

В ходе встречи обсуждалась подготовка к приближающейся встрече в астанинском формате, которая состоится в Нур-Султане 10-11 декабря.

Стороны согласились, что важно продолжать консультации в борьбе с попытками некоторых стран вмешаться в процесс сирийского урегулирования и увести его от главной цели — реализации интересов сирийского народа в сохранении территориального единства и суверенитета САР.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Государство оккупировали террористические бандформирования, которые держали в страхе сирийский народ и противостояли официальному Дамаску. В результате к процессу урегулирования ситуации были подключены другие государства. В октябре Турция провела в приграничных районах страны антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских радикалов и членов ИГ1 (запрещено в РФ).

Впоследствии совместно с Россией Турция начала на проводить в Сирии патрулирование, решение о котором было принято в рамках меморандума о взаимопонимании 22 октября.

Также в Сирии присутствуют США, причем в последние месяцы они значительно увеличили в государстве свой контингент. Ранее американская сторона заявляла, что ведет в государстве «борьбу» с терроризмом, однако выяснилось, что фактически Вашингтон разворовывает сирийскую нефть и провоцирует террористов нарушать достигнутые по итогам операции Турции договоренности.

Редакция Федерального агентства новостей установила, что США участвовали в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1. ФАН опубликовал расследование MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»1, в котором рассказал, какие задачи на деле решал в Сирии Вашингтон, уверяющий мировое сообщество в противостоянии боевикам.

Кроме того, ФАН описал, как именно происходит разворовывание сирийской нефти под руководством США, и почему находятся те, кто соглашается сотрудничать с Америкой в этом нелегальном бизнесе.

Также в первой части расследования «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ» ФАН вскрыл факты сотрудничества с ИГ журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. Оказалось, что он работал с джихадистами по заказу осужденного в России беглого олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.