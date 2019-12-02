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Задержаны подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата в Киеве

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Задержаны подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата в Киеве

Киев, 2 декабря. Украинские правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве. Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции страны.

В минувшее воскресенье неизвестные в центре украинской столицы обстреляли внедорожник Range Rover. Как уточнили СМИ, автомобиль, в котором находился трехлетний мальчик, принадлежит депутату Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

В Киеве объявили план «Сирена» по поиску машины, на которой могли скрыться стрелявшие. Полиции удалось задержать подозреваемых в совершении страшного преступления.

«Сейчас с ними общаются оперативники и следователи», — говорится в сообщении.

Задержаны подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата в Киеве

В социальной сети Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что под стражей находятся два человека.

«Конечно, целью убийц был не невинный ребенок, а его отец — Вячеслав Соболев», — написал он.

По словам Геращенко, сотрудники полиции в поисках преступников опросили десятки свидетелей, осмотрели дома в районе, где произошло убийство, и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, Соболев в 2002 году избирался депутатом горсовета Донецка, а с апреля 2005 года работал в должности заммэра города. Затем он перешел в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В 2010-2011 годах Соболев занимал пост замглавы правления «Нафтогаза». В 2015 году стал депутатом Киевского облсовета от «Блока Петра Порошенко».

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Источник: Пресс-служба Национальной полиции Украины
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