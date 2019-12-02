Генпрокуратура Нидерландов высказала РФ свою позицию по выдаче Цемаха

Москва, 2 декабря. Генеральная прокуратура Нидерландов уведомила Москву о своей позиции относительно запроса на выдачу бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

В ведомстве заявили, что генпрокуратура Нидерландов передала российской стороне запрос на арест и экстрадицию жителя Донецкой Народной Республики, чтобы он не смог избежать расследования. В прокуратуре считают, что Россия не имела никаких юридических препятствий для выдачи Цемаха, так как он является гражданином Украины, а не России.

В нидерландской генпрокуратуре сообщили, что в середине ноября получили от российских властей уведомление, согласно которому они не располагают информацией о местонахождении Цемаха. При этом ведомство со ссылкой на сообщения прессы утверждает, что мужчина вернулся на родину — в ДНР — и откуда не может быть экстрадирован.

«Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура также рассказала о своей позиции России и родственникам погибших в авиакатастрофе.

Украинские спецслужбы этим летом похитили экс-командира ПВО ДНР с территории республики и тайно вывезли его в Киев через линию соприкосновения в Донбассе. Власти ДНР требовали вернуть похищенного мужчину и призывали международное сообщество вмешаться в ситуацию. В сентябре Цемах прибыл в Россию благодаря обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Амстердам был недоволен включением мужчины в список для обмена.

Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донбасса в июле 2014 года. Международная группа следователей заявила, что лайнер был сбит из ЗРК «Бук». В Минобороны России сообщили, что ракета принадлежит ВСУ.