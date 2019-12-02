Савченко похвасталась, какие мужчины звали ее замуж

Киев, 2 декабря. Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, как политики, военные и бандиты звали ее замуж. Однако, добавила она, мужчин останавливает ее «достаточно непростая судьба».

В беседе с журналистами Савченко призналась, что вступить в брак ей предлагали «бизнесмены, бандиты, военные и простые трудолюбивые ребята». Она рассказала, почему не выходит замуж.

«Но пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу», — сказала Савченко в комментарии телеканалу «1+1».

Ранее внимание общественности привлек наряд Надежды Савченко. На дне рождения журналиста Дмитрия Гордона она появилась в вечернем платье с длинным разрезом. Пользователи соцсетей не преминули возможностью пошутить над внешним видом Савченко.

Напомним, Надежда Савченко являлась депутатом украинской Рады, в марте 2018 года ее лишили депутатской неприкосновенности. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обвиняет ее в подготовке терактов в парламенте и правительственном квартале. В декабре 2018 года Cавченко объявляла сухую голодовку из-за якобы давления со стороны СБУ.