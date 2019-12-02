«Сила Сибири» поставит в Китай свыше триллиона кубометров газа. События дня. ФАН-ТВ

Запуск «Силы Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт мощному энергетическому проекту «Сила Сибири». 2 декабря в режиме телемоста они запустили новый газопровод. С месторождений Восточной Сибири голубое топливо будет идти в Поднебесную. За 30 лет по трубам в Китай поставят свыше триллиона кубических метров газа. Общая сумма контракта — 400 млрд долларов.

«Для нашей страны, для России, этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Все объекты, необходимые для начала поставок газа по восточному маршруту, готовы — как на российской, так и на китайской стороне», — подчеркнул Владимир Путин.

Газопровод проходит по трем регионам: Иркутской, Амурской областям и Якутии. На строительство «Силы Сибири» ушло пять лет. Работы продолжались и летом, и зимой, что позволило сдать объект чуть раньше срока.

«Наши рабочие, инженеры, нефтяники, борясь с морозом, с тяжелыми климатическими условиями, преодолевая огромные трудности, на высоком уровне выполнили строительные работы и показали всему миру высокий уровень мастерства и хорошие результаты нашего двустороннего сотрудничества. Ввод в эксплуатацию газопровода является важным промежуточным результатом и началом нового этапа нашего взаимодействия», — заявил председатель КНР.

Это мощный энергетический проект, но не единственный. В скором времени запустится «Турецкий поток». По дну Черного моря из Краснодарского края газ будет поступать в Турцию. Старт намечен на 8 января следующего года.