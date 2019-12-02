«Сила Сибири» поставит в Китай свыше триллиона кубометров газа. События дня. ФАН-ТВ

Запуск «Силы Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт мощному энергетическому проекту «Сила Сибири». 2 декабря в режиме телемоста они запустили новый газопровод. С месторождений Восточной Сибири голубое топливо будет идти в Поднебесную. За 30 лет по трубам в Китай поставят свыше триллиона кубических метров газа. Общая сумма контракта — 400 млрд долларов.
«Для нашей страны, для России, этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. Все объекты, необходимые для начала поставок газа по восточному маршруту, готовы — как на российской, так и на китайской стороне», — подчеркнул Владимир Путин.
Газопровод проходит по трем регионам: Иркутской, Амурской областям и Якутии. На строительство «Силы Сибири» ушло пять лет. Работы продолжались и летом, и зимой, что позволило сдать объект чуть раньше срока.
«Наши рабочие, инженеры, нефтяники, борясь с морозом, с тяжелыми климатическими условиями, преодолевая огромные трудности, на высоком уровне выполнили строительные работы и показали всему миру высокий уровень мастерства и хорошие результаты нашего двустороннего сотрудничества. Ввод в эксплуатацию газопровода является важным промежуточным результатом и началом нового этапа нашего взаимодействия», — заявил председатель КНР.
Это мощный энергетический проект, но не единственный. В скором времени запустится «Турецкий поток». По дну Черного моря из Краснодарского края газ будет поступать в Турцию. Старт намечен на 8 января следующего года.
Подрыв в Сирии
Трое российских военных пострадали при подрыве мины в Сирии. ЧП произошло во время разведки. Военные полицейские ехали на броневике в 1,5 км от населенного пункта Коран. На их пути взорвалась самодельная бомба. Как сообщают в министерстве обороны России, жизням наших соотечественников ничего не угрожает. Они получили легкие травмы. Увы, это не первый случай нападения на наших военных. Подобное произошло и в июле этого года. К счастью, тогда пострадавших не было. А две недели назад курдские террористы и жители Кобани закидали российские бронемашины камнями и бутылками с зажигательной смесью. Позже радикалы извинились за случившееся. Но все это похоже на спланированную провокацию, о чем говорят и в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Курдские боевики действуют по поручению США. Вашингтон уверен, что напряженная обстановка в Сирии заставит Россию и Турцию, которые ведут в республике патрулирование, направить все силы на возвращение мира. А США в то же время смогут спокойно заниматься своим делом — незаконно добывать сирийскую нефть.
Пушилин за единственный русский язык
В Донецкой Народной Республике может остаться один язык. Глава ДНР предложил сделать госязыком русский. По словам Дениса Пушилина, эти изменения необходимы, и они должны быть прописаны в Конституции. Народный Совет республики рассмотрит эту инициативу. Сейчас в ДНР два официальных языка: русский и украинский. Но оставить нужно один. Это обусловлено интенсивным интеграционным процессом Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией, заявляет Пушилин. Кстати, глава ДНР не в первый раз высказывается об объединении. В сентябре этого года он выступил за то, чтобы Донецкая Народная Республика стала федеративным округом нашей страны. Тогда Денис Пушилин отметил, что местные жители устали от вечных обстрелов со стороны Украины и мечтают о максимальной интеграции в российское пространство. Мирного неба над головой жители всего Донбасса не видели с 2014 года. После государственного переворота ДНР и ЛНР не согласились подчиняться новой киевской власти. В ответ украинские силовики открыли огонь. Действующий президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса. Но какими способами? Видимо, только принудительно. Социологические опросы показывают, что люди не хотят возвращаться под воинствующее крыло Украины.