Сирия, 3 декабря. Курдские бандгруппы обстреляли позиции турок недалеко от города Тель-Абъяд. Российские офицеры из ЦПВС раздали гумпомощь жителям Алеппо, Даръа и Ракки. «Джебхат ан-Нусра»1 провела очередной провокационный обстрел к юго-востоку от Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели бомбардировки объектов «ан-Нусры» и союзных ей группировок на юге Идлиба в ответ на нарушение боевиками перемирия.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли позиции турок недалеко от города Тель-Абъяд из пушек.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): снова открыла огонь по позициям войск САР на востоке Идлиба, несмотря на режим тишины.

Армия Турции: отводит союзные формирования на 400 метров от международной магистрали М4 в Хасаке.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): раздал гумпомощь жителям провинций Алеппо, Даръа и Ракка.

Провинция Алеппо

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели три гуманитарные акции на территории страны, сообщается на сайте министерства обороны РФ. Одна из них состоялась в поселении Ширан в провинции Алеппо. Местным жителям было выдано 500 продовольственных наборов общим весом почти в три тонны. То же количество гумпомощи получило население деревни Хармала в Ракке. Еще 275 продуктовых корзин на примерно 1,7 тонны было распределено между гражданами Эль-Кунии в провинции Даръа. Стоит отметить, что офицеры ЦПВС почти ежедневно проводят такие мероприятия практически по всей Сирийской Арабской Республике.

Провинция Идлиб

Боевики-исламисты вновь ведут огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Идлиб, несмотря на действие на северо-западе САР режима тишины. Так, по информации военного источника в Twitter (@mohmad_rasheed), в результате обстрела джихадистов был уничтожен 23-мм пулемет правительственных сил. Ранее базирующиеся там террористы, преимущественно из бандформирований «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ), предпринимали попытки прорыва к юго-востоку от административного центра провинции, однако были с большими потерями отброшены назад в ходе ответных действий военнослужащих САА.

ВВС Сирии провели бомбардировки военных объектов «ан-Нусры» и союзных ей группировок на юге Идлиба. Согласно данным UFUQ Media Center, правительственная авиация ударила по расположениям террористов в окрестностях города Маарет ан-Нуман. Кроме того, налету подверглись укрепрайоны исламистов около деревни Аль-Гудфа. В рамках второй операции, в частности, были задействованы самолеты Су-22, передает военный источник в сети Twitter (@anasanas84). Сведения о масштабе потерь боевиков пока уточняются.

Провинция Ракка

Боевики Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), не прекращают диверсии против турецких военных и их союзников на севере Сирии. Как сообщает местный источник в Twitter (@huseyinbozan), курдские радикалы, укрывающиеся вблизи деревни Кызали к юго-западу от города Тель-Абъяд на севере Ракки, вновь начали обстрелы позиций Анкары в этой местности из пушек. Между тем, согласно российско-турецкому меморандуму, заключенному 22 октября в Сочи, бандгруппы YPG уже должны были выйти к югу от шоссе М4 в протяженности всей границы за Евфратом. Вместо этого радикалы и дальше вынуждают турок задумываться о возобновлении масштабного наступления.

Провинция Хасака

По словам турецкого представителя, трасса М4 будет находиться под совместным наблюдением России и Турции, в то время как поддерживаемые Анкарой формирования будут отведены на расстояние 400 метров от международной магистрали. Согласно информации Euphrates Post, протурецкие силы уже отошли из района зернохранилищ южнее города Рас аль-Айн на севере Хасаки в соответствии с данными условиями, предусмотренными российско-турецким меморандумом о взаимопонимании. В настоящее время военная полиция РФ и силы безопасности Турции продолжают патрулирование в безопасном коридоре вблизи границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.