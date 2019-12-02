В Госдуме рассказали, когда введут штрафы за курение вейпов в общественных местах

Закон, приравнивающий вейпы и электронные сигареты к обычным, может быть принят Госдумой до конца весенней сессии 2020 года. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил депутат Андрей Исаев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» рассказал, какими могут быть результаты исследований о последствиях использования вейпов, почему не стоит их запрещать и какие цели ставят перед собой депутаты, вводя новые ограничения в отношении курящих.

— Одной из наиболее обсуждаемых тем в последние дни стал вред электронных сигарет и вейпов для человеческого организма. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости распространить действие антитабачного закона на все способы доставки табака. Не изменилась ли ваша позиция?

— Наша позиция не изменилась. Вы знаете, что мы хотели погрузить это предложение в качестве поправки в законопроект, который разрешает курилки в транзитных зонах аэропортов.

— Насколько я знаю, комитет рекомендовал отклонить эту поправку.

— Да, нас убедили, что мы все-таки слишком увеличиваем предмет регулирования. Мы, в частности депутат Сергей Боярский, предлагали конкретную норму — разрешить по инициативе самого аэропорта ставить в транзитной зоне курительные комнаты для того, чтобы уберечь от табачного дыма некурящих граждан.

— Разве вы не поощряете таким образом курящих? Не противоречит ли это желанию ввести дополнительные ограничения?

— Нет. Мы понимаем, что если человек летит транзитным пассажиром, ему надо зайти в закрытую зону и, например, полтора часа ждать самолета, потом два часа лететь, потом в транзитной же зоне еще два часа, потом опять лететь. Он часов восемь-девять не может покурить, и, если мы не предоставляем ему соответствующее помещение, то он будет курить в других местах.

— Почему хотели внести поправку именно в этот проект, если на рассмотрении уже есть несколько схожих инициатив?

— Многие говорили, что мы сгоняем курильщиков в специальные будочки, а тут же, прямо в этой транзитной зоне аэропорта, сидят люди, которые курят вейпы, электронные сигареты, и к ним нет никаких претензий. Они могут это делать где угодно и без малейших штрафов. Но наши коллеги считают, что дело не только в аэропортах. Дело еще в других публичных местах.

— Необходимые изменения будут внесены через другой проект?

— Да, есть законопроект, внесенный коллегой Валерием Рязанским, членом Совета Федерации. Мы возьмем его за основу, доработаем и туда соответствующие нормы запишем. Затягивать с его принятием мы не будем.

— В какие сроки будет доработана инициатива?

— Я думаю, что уже в весеннюю сессию мы можем принять этот закон.

— Почему мы говорим именно об ограничении курения, а не о запрете вейпов как таковых? В последнее время такая мысль звучала неоднократно.

— В данном случае мы говорим о вреде для окружающих. Если рядом с курильщиком нет некурящих, он вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью так, как он считает нужным — он взрослый человек.

— В таком случае он должен понимать, какой вред наносит своего организму.

— Да, ему надо объяснить, что это вред. Но дальше он должен принять решением сам, исходя из полученной информации. Надо исключить ситуации, когда человек не курит и не хочет наносить вред своему здоровью при помощи табачного дыма, но это все равно происходит, потому что рядом с ним находится курящий. В этом отношении разницы между сигаретами, электронными сигаретами, кальянами, вейпами, другими способами нагревания табака не существует, потому что и то и другое вырабатывает табачный дым, который воздействует не только на самого курильщика, но и на всех окружающих его в данный момент людей.

— Граница должна быть именно здесь?

— Да, если есть вред, наносимый другим людям, — должны вводиться соответствующие ограничения или запреты. Если нет — пропаганда и объяснение: бросай курить — вставай на лыжи.

— Не стоит ли провести дополнительные исследования вреда электронных сигарет и вейпов, на ваш взгляд?

— Государственного института, который мог бы провести подобного рода работу, не существует. При этом исследования тех или иных компаний, как правило, приходят к тем выводам, которых от них хотят их организаторы. Если речь идет о производителях электронных сигарет или любых других заменителей сигарет, то в выводах будет сказано, что вред от них гораздо меньший — например, потому что нет горения бумаги.

— А к каким выводам могут прийти их противники?

— Если это исследование будет заказано теми, кто хотел бы убрать с рынка электронные сигареты, например, производителями обычных, то оно закончится заявлениями о том, что вред от них не меньший. «Да, здесь нет горения бумаги, но, поскольку никотин в чистом виде, то крепость существенно выше, как и степень привыкания — бросить будет гораздо тяжелее». И так далее. То есть мы будем получать бесконечное количество разных выводов по поводу вреда.

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