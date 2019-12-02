Главные новости 2 декабря

Корреспонденты ФАН получили свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1. MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»1. Расследование ФАН.

Певица Ани Лорак не смогла сдержать слез во время своего выступления в Киеве. Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил переехать в РФ всем украинцам, которые считают себя русскими. Зеленский предложил переехать всем украинцам, которые «за Россию».

Владимир Путин и Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Путин и Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири».

Отряд спасателей выполнял восстановительные работы после наводнения на юго-востоке страны. Вертолет разбился во Франции, есть жертвы.

Звезды встретились на мероприятии в Сургуте и решили сделать совместный снимок. Шалости Королевой и Бабкиной возмутили фанатов.

На 40% территории России синоптики прогнозируют температуру в декабре выше нормы. В Гидрометцентре дали прогноз по погоде на декабрь.

Арктическое побережье РФ защищают БРК «Рубеж», использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 «Термит». Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что считает ошибочным свое решение покинуть родину в 2013 году. Саакашвили назвал ошибкой свое бегство из Грузии.

Замдиректора «Укроборонпрома» утверждает, что украинский концерн «конкурирует» с Россией. Киев увидел «победу» над Россией на мировом рынке оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.