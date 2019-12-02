Поддерживающий боевиков «Правого сектора» Чичваркин признался в финансировании ФБК

Лондон, 2 декабря. Беглый российский миллиардер Евгений Чичваркин, который ранее основал организацию для финансирования так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального, признался, что он не испытывает никакого уважения к российскому законодательству.

По словам предпринимателя, он ориентируется только на западные законы, а на требования российского права ему «плевать».

«Мне совершенно плевать. Я не считаюсь с российским законодательством, для меня главное выполнить все правильно в отношении западного законодательства», — заявил бизнесмен в эфире «Радио Свобода».

Чичваркин также отметил, что его отношения с ФБК построены на доверии. Он не знает, на что тратятся предоставляемые им деньги и в каком объеме. Эти вопросы решают основатель фонда Алексей Навальный и его соратник — Леонид Волков. Спонсор ФБК уверен, что сотрудники организации будут использовать предоставляемые им деньги «по назначению».

По его собственному признанию, деньги выплачиваются на аренду штабов ФБК, зарплаты сотрудников. Переводы осуществляются на разные кошельки. Это необходимо, чтобы запутать бухгалтерию. Подобные меры осложняют процесс отслеживания и блокировки переводов, однако в то же время создают юридические уязвимости — все перечисленные деньги российские власти могут арестовать.

Олигарх добавил, что уже много лет собирает деньги для Навального. Его организация фактически стала «фирмой-прокладкой» для ФБК. В частности, деньги Чичваркина пошли на «избирательную компанию». При этом миллиардер не стал уточнять, идет ли речь о выборах в Мосгордуму, которую провалила «оппозиция», или о президентской кампании Навального, которую тот организовал, несмотря на наличие судимости. Куда делись средства, собранные на продвижение скандального блогера, так до сих пор и не известно.



Отметим, что сам Чичваркин был фигурантом уголовного дела о похищении человека и вымогательстве. Спасаясь от уголовного преследования, он эмигрировал в Лондон. Кроме того, в 2015 году миллиардер сотрудничал с боевиками запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор»1, о чем он признался в том же интервью.

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» является нежелательной в России организацией, иностранным агентом и фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Следствие полагает, что с января 2016 по декабрь 2018 года люди, имеющие отношение к ФБК, получали от неизвестных лиц средства, полученные преступным путем и зачисляли их на счета организации через разные банки.

В начале ноября в деле об отмывании денег появились новые подробности. По словам члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло, некий анонимный курьер принес в ФБК флешку с десятками миллионов в биткоинах. В самом ФБК личность этого человека скрывают.



Навальный, получая финансирование из-за рубежа, тем не менее не стесняется брать частные пожертвования со стороны россиян. При этом стоит отметить, что среди поклонников скандального блогера есть школьники. При этом каждый раз, когда в ФБК проходят обыски, Навальный уезжает за рубеж отдыхать. На связь основателя ФБК с западными структурами также указывают его частые поездки в США. Кроме того, дочь Навального в настоящее время учится в престижном американском университете.

18 ноября Чичваркин, который в настоящее время живет в Англии, заявил о создании в Лондоне «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства». Данная организация призвана финансировать ФБК Алексея Навального и поддерживать либертарианцев в России. Как сообщают СМИ, миллиардер давно спонсирует ФБК и помогает осуществлять переводы западным инвесторам, которые боятся открыто поддерживать Навального.

1 Организация запрещена на территории РФ.