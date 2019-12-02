Минобороны РФ опровергло фейк NYT об ударах ВКС по лагерю беженцев в Сирии

Москва, 2 декабря. Министерство обороны России назвало фейком сообщение американской газеты The New York Times об «ударах по лагерю беженцев» в Сирии, которые якобы были совершены авиацией ВКС РФ в августе 2019 года.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, информационный вброс NYT базируется на видеоролике с участием мошенников из неправительственной организации «Белые каски», которая специально создавалась в качестве инструмента дезинформации международной общественности о ситуации в Сирии.

«Нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий «лагеря беженцев» мошенниками из «Белых касок»; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России», — пояснил он.

По его словам, создатели фейка пытаются убедить общественность в том, что им «пришлось потратить большое количество времени на расшифровку» переговоров, которые якобы вели российские летчики в момент инцидента. Конашенков подчеркнул, что российские летчики не передают координаты целей в открытом эфире голосовыми сообщения.

«С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдодоказательства — примитивны, беспредметны, и по-русски называются: «пальцем в небо». А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать», — добавил генерал.

Конашенков также напомнил, что в октябре 2019 года американская газета The New York Times подписала соглашение о сотрудничестве с британской организацией «Сирийская обсерватория по правам человека», которая давно прославилась распространением многочисленных фейков. Генерал выразил уверенность, что очередной фейк является результатом коллективного творчества «Сирийской обсерватории по правам человека» и журналистов NYT, которое ранее считалось серьезным изданием.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором раскрываются связи США с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке ИГ.

В первой части расследования рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.