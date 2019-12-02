Путин подписал закон, позволяющий демонстрацию нацистской символики при осуждении нацизма

Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет демонстрировать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нормативный акт вносит поправки в 6 статью закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также в 1 статью закона «О противодействии экстремистской деятельности».

В документе отмечается, что использование нацистской атрибутики и символики в России запрещено, однако исключение составляют случаи, при которых формируется «негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма». Сейчас в стране пропаганда и демонстрация нацистской атрибутики и символики признана экстремистской деятельностью.

В соответствии с новым документом, экстремизмом не будет являться публичная демонстрация нацисткой символики или атрибутики в случаях использования их в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях в том случае, если при этом осуждаются нацизм и экстремизм и отсутствуют признаки их пропаганды или оправдания.

Напомним, в ноябре Госдума приняла закон о правилах использования нацистской символики. Депутат Владимир Синяговский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отмечал, что нормы закона, прежде всего, коснутся «произведений литературы, живописи, театра и кино, рассказывающих об истории Великой Отечественной войны и об исторических процессах, происходивших в мире в 1930–1940 годы».