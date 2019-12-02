В Крыму объяснили слова Зеленского о «возвращении» полуострова страхом перед националистами

Симферополь, 2 декабря. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма продиктованы страхом перед националистами, считает глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Иоффе предложил главе Украины вместо планов по созданию международного формата для возвращения Крыма в состав Украины приехать на полуостров с официальным визитом и поблагодарить крымчан, которые проявили «в период безвластия на Украине и государственного переворота мудрость, смелость и решительность». Также Зеленский должен заявить крымскому народу, что признает их выбор, добавил политик.

Председатель ОП Крыма также высказался о предложении Зеленского создать международный формат с участием России, Украины и США для обсуждения вопроса возращения Крыма.

«Никакой реальности в этой риторике нет», — сказал Иоффе в беседе с РИА Новости.

По его мнению, подобные идеи появляются у Зеленского из-за страха перед украинскими националистами.

«Он их боится, поэтому выдумывает все эти несуществующие форматы, чтобы им показать, что я свой, не ругайте меня и не считайте пророссийским. Никакой сути и смысла за предложениями Зеленского нет», — подчеркнул Иоффе.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, напомнила «Газета.ру». Тогда подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украине решение крымчан не признает, несмотря на законность всего процесса. Президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Ранее Зеленский предложил создать международный формат для возвращения Крыма в состав Украины, сообщило «Утро.ру».