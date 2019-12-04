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Как в России предлагают бороться с домашним насилием? Инфографика ФАН

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Как в России предлагают бороться с домашним насилием? Инфографика ФАН

На сайте Совфеда опубликован законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ». До 15 декабря россияне могут оставлять свои отзывы и замечания к нему. Подробности — в инфографике Федерального агентства новостей.

Разработанный по поручению спикера Совфеда Валентины Матвиенко законопроект вводит определение семейно-бытового насилия. Это «умышленное деяние (действие или бездействие), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического, и (или) психического страдания, и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления».

Как в России предлагают бороться с домашним насилием? Инфографика ФАН

Документ предусматривает комплекс мер по профилактике домашнего насилия и органы, ответственные за их проведение, а также вводит процедуру вынесения защитного предписания и судебного защитного предписания, призванных оградить от агрессора лиц, подвергшихся домашнему насилию.

Как в России предлагают бороться с домашним насилием? Инфографика ФАН

Неисполнение гражданином защитного предписания повлечет наложение административного штрафа от 1000 до 3000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Если же агрессор нарушит судебное защитное предписание, то ему грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей, или административный арест на срок от пяти до 15 суток, или обязательные работы на срок от 50 до 100 часов.

Как в России предлагают бороться с домашним насилием? Инфографика ФАН

«Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности... покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию на срок действия судебного защитного предписания», — сказано в проекте закона.

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