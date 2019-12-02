Эксперт рассказал, как «Исламское государство» помогло укрепить американский доллар

Экономикой и политикой террора назвал действия США в Сирии доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования о Сирии, в котором приведены доказательства участия Вашингтона в создании, поддержке и финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. В частности, обнародована информация о том, что американские инструкторы тренировали боевиков ИГИЛ1, поставляли им вооружение, в том числе беспилотники. Также сообщается, что американцы ввезли в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть. При этом в расследовании ФАН отмечается, что посредниками между США и террористами ИГ1 зачастую выступали курдские радикалы.

Как заметил военный эксперт, политолог и экономист Александр Перенджиев, то, что вскрыло расследование ФАН относительной связей США с боевиками ИГИЛ, обсуждается последние года два, но требовались подтверждения.

«Если в начале войны в Сирии кто-то еще мог подумать, что США хотят бороться с международным терроризмом, то сейчас уже никто не сомневается, что американцы преследуют в Сирии лишь свои меркантильные интересы», — отметил Перенджиев.

Эксперт убежден, что с самого начала США уничтожали Сирию как государство, а сирийцев — как нацию, чтобы разграбить все, что после них останется.

«Сказать, что американцы действуют методами террора, наверно, будет не совсем правильно. Они действуют методами устрашения, наведения ужаса. Помните все эти видео казней? Вот это — методы США. А создается этот информационно-террористический продукт руками получающих поддержку Вашингтона боевиков-головорезов. Иначе как объяснить осведомленность террористов ИГ о готовящихся на них атаках? И как объяснить наличие у бандформирований вооружения, беспилотников и прочего?» — говорит Александр Перенджиев.

Аналитик подчеркнул, что «Исламское государство» — это успешный до поры до времени проект, в который американцы и их союзники вкладывали большие деньги.

«А помните новость о том, что американцы якобы разбомбили банк ИГИЛ? Ну это же все шито белыми нитками! Представляете себе здание в пустыне с надписью «Банк ИГИЛ»? Какие там наличные? Но США пускают в ход даже такие смешные фейки, лишь бы создать видимость того, что они что-то делают против террористов. Или эта эпопея с фейковым уничтожением главаря ИГ, когда глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о «ликвидации» Абу Бакра аль-Багдади, но заявил, что от террориста №1 ничего не осталось, кроме трусов, украденных у него курдским шпионом, по которым верифицировали его ДНК… Это, на мой взгляд, стало последней каплей, после которой абсолютно все убедились, что США не борются с терроризмом, не стремятся к установлению мира в Сирии, а используют боевиков в своих целях, в целях глобального управления», — считает Перенджиев.

По его словам, задача создаваемых американцами террористических проектов — не только наводить страх и ужас на целые народы и дестабилизировать обстановку в отдельных государствах, но и формировать инфраструктуру криминальной теневой экономики.

«Это все — ради экономики и политики террора. Она создает фундамент для процветания американского доллара. Это самая кровавая валюта на земле», — добавил Александр Перенджиев.

Напомним, в первой части расследования ФАН о Сирии рассказывалось о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и боевиками ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.