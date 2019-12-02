Сирия, 2 декабря. Семь протурецких бойцов были убиты курдскими радикалами на севере Ракки. Силы западной коалиции продолжают проводить рейды в Дейр-эз-Зоре. Произошел взрыв на пути следования патруля военной полиции РФ в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на границах «Большого Илдиба».

Военная полиция РФ: подверглась атаке в районе Кобани на северо-востоке Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: заявила об убийстве нескольких сирийских солдат на юго-востоке Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: лишились семи ополченцев в результате нападения курдских боевиков на севере Ракки.

Международная коалиция: проводит рейды в лагерях для беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Представители Министерства обороны РФ сообщили об атаке на патруль российской военной полиции в северной части Алеппо. Отмечается, что неизвестные заложили взрывное устройство на пути следования колонны бронеавтомобилей РФ. Детонация СВУ произошла недалеко от населенного пункта Коран в районе Кобани, что привело к ранению четырех солдат, не представляющим угрозы для жизни. Напомним, мониторинг обстановки на границе с Турцией осуществляется в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября, заключенного после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. По условиям соглашения, силы союзников обязались способствовать отводу членов радикальных курдских бандгрупп из зоны безопасности. Несмотря на досрочное завершение зачистки территорий на границе, здесь все еще могут скрываться подпольные ячейки Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают неподтвержденные данные о том, что город Аль-Бусейра, ранее находившийся в оккупации проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF), полностью перешел под контроль арабских племен. Военный источник в сети Twitter (StrategicNews1) сообщает о том, что курдские радикалы отступили, после чего ополченцы начали устанавливать здесь свои контрольно-пропускные пункты. Более подробные сведения в настоящий момент выясняются.

Между тем Twitter-канал (deirezzor24) сообщает о новых рейдах «демократических сил» и западной коалиции к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Известно, что обыски прошли в лагерях для беженцев. О результатах операции пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части Идлиба продолжаются вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандформирований, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Как передает Twitter-канал (step_agency), джихадисты вступили в противостояние с правительственными силами в районе населенного пункта Сурудж. При этом радикалы вновь заявляют об убийстве нескольких солдат САА, тем не менее данная информация пока нуждается в проверке.

В связи с участившимися атаками со стороны радикалов боевые вылеты в южных районах провинции возобновили российские ВКС. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (step_agency), точечные авиаудары самолетов ВКС России пришлись по опорным пунктам исламистов в окрестностях города Джарджаназ.

Провинция Ракка

Информационный портал Ronahi TV сообщает о том, что в северной части провинции обострилось вооруженное противостояние между курдскими боевиками и протурецкими силами. Ожесточенные столкновения развернулись неподалеку от города Айн-Исса. Twitter-канал (AlArabiya_Brk) передает, что в результате боев были убиты семь бойцов поддерживаемых Турцией формирований. О потерях со стороны Отрядов народной самообороны (YPG) курдские источники умалчивают.

Провинция Хасака

Появились подробности о последствиях взрыва, прогремевшего в первой половине дня в административном центре провинции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (HarbiehNadie), детонация заминированного мотоцикла произошла в квартале Гувейран на юге Хасаки. Жертвами инцидента стали несколько гражданских лиц. Об их состоянии на данный момент ничего неизвестно. Напомним, в организации взрыва местные активисты обвиняют джихадистов «Исламского государства»1, осуществляющих подпольную деятельность на оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.