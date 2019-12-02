Экс-жена Глушакова объяснила, почему футболист требует от нее 204 млн рублей

Москва, 2 декабря. Бывшая жена футболиста Дениса Глушакова Дарья объяснила, откуда в иске спортсмена появилась сумма в 204 млн рублей. По ее словам, несколько миллионов рублей ее бывший супруг требует в качестве возмещение морального ущерба, еще 200 млн — за расторжение контракта со «Спартаком».

Денис Глушаков уверен, что разрыв с московским клубом произошел из-за всплывшего в Сети видео в бане, которое сняла Дарья. Та в свою очередь указывает на то, что не отправляла скандальный ролик никому, кроме своего бывшего мужа. Она также подчеркнула, что ей не было никакой выгоды в прекращении контракта Глушакова со «Спартаком», поскольку тот платил алименты.

«Естественно, я буду говорить, что я этого не делала. Пусть он доказывает, кто выложил это видео в Сеть. Потому что у него это видео было. Когда это все произошло, я ему отправила. Мне самой не было выгодно. Он играл в «Спартаке», дети получают алименты», — пояснила Дарья Глушакова телеканалу 360.

Напомним, что в прошлом году супруги обвинили друг друга в изменах и начали бракоразводный процесс. Этому предшествовал скандал, когда Дарья Глушакова сняла на видео, как футболист отдыхает в бане с какой-то девушкой. В итоге бывшая жена спортсмена получила по решению суда четыре квартиры, дом и 100 млн рублей. Кроме того, суд обязал Дениса Глушакова платить по 500 тыс. алиментов в месяц.