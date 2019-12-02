СК проверяет УГИБДД после ДТП с автобусом в Забайкалье. ФАН-ТВ

Следователи проверяют управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в зданиях прошли обыски.

«Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств», — заявили представители ведомства.

Кроме того, правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку пассажиров. В офисе 30-летнего мужчины также прошли обыски.

В настоящее время следователи и криминалисты закончили дополнительный осмотр места происшествия. Важные для следствия предметы были изъяты. Попавший в аварию автобус доставлен в Читу, там специалисты проведут судебную экспертизу и дальнейший осмотр. Кроме того, сегодня следователи провели процедуру опознания тел погибших в ДТП.

Напомним, накануне, 1 декабря, в 60 км от Сретенска рейсовый пассажирский автобус сорвался с моста через реку Куэнга. Погибли 19 человек. 22 пострадали. По предварительной информации, причиной трагедии стало лопнувшее колесо.