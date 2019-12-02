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2 декабря 2019
Кирена: греко-римское наследие Ливии
ФАН представляет фоторепортаж из древнего города Кирена.
От Бенгази до руин древнего города Кирена — около двухсот километров, это если по прямой. На деле же дорога займет 4-5 часов, и не потому, что дороги плохие, просто они тут частенько петляют. Сначала нужно будет добраться до города Аль-Бейда, оттуда до городка Шаххат, после чего извилистыми горными дорогами добраться до берега Средиземного моря. Здесь, на одном из холмов раскинулись руины древнегреческого города Кирена, которые дали название всей области — Киренаика. И даже сегодня, несмотря на сильную потрепанность временем, руины способны удивить и восхитить. Подробнее — в фоторепортаже Федерального агентства новостей.
Пожалуй, главное строение Кирены — храм Аполлона. Его колонны виднеются почти по центру древнего поселения. Правда, кроме колонн да пары ступеней с основанием, от него практически ничего до наших дней не дожило.
Сразу на входе — информационная табличка. Сейчас руины Кирены — музей под открытым небом и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1982 года.
Когда и кем были высечены эти надписи — точно не известно. Город был заложен в VI веке до нашей эры греческими переселенцами, но основную часть своей истории провела под властью Древнего Рима. Также Кирена была в свое время взята войсками Александра Македонского и успела побывать под персами, так что смешение культур и архитектурных стилей тут повсюду.
Археологические раскопки начались здесь в XX веке, но закончены не были. Кирена — большой город, который занимал два холма и низину между ними. Чтобы просто бегло осмотреть все, что успели откопать археологи — понадобится не один день. К сожалению, у нас времени было катастрофически мало, хватило только на ознакомление с центральной частью.
То ли усыпальница, то ли храм. Таблички нет, местные сами не знают. Если приглядеться — то увидите рельсы на земле. Нет, жители Кирены не изобрели поезда, эта «железка» осталась тут от археологов. И уже давно покрылась толстым слоем ржавчины.
Виды сверху — впечатляют! А сколько еще интересного скрыто под местной землей — ведают только боги древности. Возможно, когда-нибудь раскопки здесь возобновятся.
Если начать обходить центральную часть Кирены по часовой стрелке, то практически сразу наткнетесь на источник Аполлона. Он, как и храм солнечного бога, был здесь с самого основания города.
Некоторые сооружения были умело высечены прямо в местных холмах, например, как эта купель неподалеку от источника Аполлона.
Самые ценные находки давно перекочевали в музеи (это если говорить о найденных археологами находках и не брать в расчет те, что были разграблены еще раньше или даже вывезены нелегально), но посмотреть все еще есть на что. Например, среди руин попадаются такие вот статуи.
Имелись в городе свои сады и аллеи для отдыха и прогулок. Растения давным-давно рассыпались прахом, а вот замысловатые «газоны» остались, так что можно представить, какая красота тут была в те древние времена.
А вот это уже, практически, новодел, алтарь Аполлона всего-то IV века до нашей эры. Правда, от него тоже мало что осталось, приходится покружить вокруг обломков, чтобы понять, какие именно камни — остатки того самого алтаря.
Внешняя стена театра, скорее всего — еще греческого происхождения, так как, по оценкам археологов, театр был возведен в V веке до нашей эры. За стеной — полукруглые трибуны и арена. Поговаривают, что в театре устраивались не только мирные постановки, но и гладиаторские бои.
Статуи с отломанными руками и головами, затертые орнаменты на остатках стен, колонны, ступени — все это завораживает, хочется остаться подольше. Увы, время не ждет, нам пора в обратный путь. К счастью, в пути будет остановка, где нас ждут сразу два известных в Ливии объекта.
Но сначала — на берег Средиземного моря возле маленького городка Суса. Тут раскопок не велось, руины древних городов давно скрылись под толстым слоем земли, а над ними — типичный небольшой арабский городок.
Впрочем, один памятник древности тут сохранился. Это — Бассейн Клеопатры. Водная стихия его не пощадила, но контур прямоугольного бассейна еще угадывается. Облицовку давно смыла вода и разобрали на сувениры египтяне и местные. Но осталась память, местные знают, что именно здесь купалась прекрасная Клеопатра. Обнаженной.
А это — сам городок Суса. Интересно, остались ли в нем жители, которые еще ни разу не купались в знаменитом даже за пределами Ливии бассейне?
На обратном пути делаем остановку у моста под названием «Вади-эль-Куф». Его строительство началось в 1965 году, а торжественное открытие состоялось в 1972-м. Мост построили итальянцы по проекту инженера Риккардо Моранди.
Италия давно приглядывалась к землям арабских соседей и с 1912 года все же сделала эти земли своей колонией, оставив в Ливии немало напоминаний об этом. В 1943 году англичане помогли ливийцам выбить итальянцев с этих земель и обрести независимость. Однако попытки Италии продолжаются по сей день. Например, недавно солдаты ЛНА сбили над своими землями итальянский беспилотник.
С 2017 года мост считается аварийным, но движение по нему до сих пор открыто. Единственное ограничение — грузовики пускают только по одному. Ливийцы поговаривают, что мост скоро будут реставрировать, только вот когда наступит это «скоро», известно только Аллаху.
Огромное ущелье под мостом местные именуют не иначе, как «ущелье Омара Мухтара» в честь национального героя, который вплоть до сентября 1931 года вел партизанскую войну с итальянскими оккупантами.
В этих самых пещерах укрывались мобильные отряды Омара Мухтара, известного также под прозвищем «Лев Пустыни». Сам национальный герой сидел здесь с боевыми товарищами у костра и планировал атаки на итальянские отряды.
Здесь же частично проходили съемки фильма «Лев Пустыни», снятого в 1981 году режиссером Мустафой Аккадом. Фильм рассказывает о событиях 1929 года, когда на должность губернатора Ливии был назначен Родольфо Грациани, а Омар Мухтар и его отряды оказывали ожесточенное сопротивление захватчикам.
Внизу, на уступе под мостом, кто-то из местных выложил камнями слово «мама». То ли привет так передал, то ли решил напомнить останавливающимся тут путникам о необходимости ценить своих матерей.
Сам же мост давно стал у местных культурным объектом: здесь останавливаются свадьбы, пишут пожелания, отмечаются, передают приветы, так что Вади-эль-Куф покрыт тысячами граффити.
Но виды тут действительно красивые. А раскинувшийся над долиной почти трехсотметровый мост гармонично вписывается в этот величественный пейзаж, хранящий в себе историю героического сопротивления.
Ливия богата и красивыми пейзажами, и историческим наследием. Помимо Кирены тут существуют, как минимум, еще два древних города: Лептис-Магна и Сабрата, чьи неплохо сохранившиеся руины расположены в районе Триполи. Быть может, когда ЛНА окончательно освободит земли от террористов, туристы со всего мира смогут прикоснуться к этим реликвиям и красоте самой страны.

Автор: Владимир Малянов
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