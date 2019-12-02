От Бенгази до руин древнего города Кирена — около двухсот километров, это если по прямой. На деле же дорога займет 4-5 часов, и не потому, что дороги плохие, просто они тут частенько петляют. Сначала нужно будет добраться до города Аль-Бейда, оттуда до городка Шаххат, после чего извилистыми горными дорогами добраться до берега Средиземного моря. Здесь, на одном из холмов раскинулись руины древнегреческого города Кирена, которые дали название всей области — Киренаика. И даже сегодня, несмотря на сильную потрепанность временем, руины способны удивить и восхитить. Подробнее — в фоторепортаже Федерального агентства новостей.