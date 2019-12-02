Джигурда предложил избить обидевшего «девчонок» Малахова

Москва, 2 декабря. Известный шоумен Никита Джигурда предложил избить телеведущего Андрея Малахова. Поводом стал скандальный выпуск программы «Прямой эфир» об эскорт-услугах.

В выпуске передачи от 25 октября были названы цены на услуги популярных блогеров. В передаче приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. После выхода телешоу в эфир, на Малахова с критикой обрушились певица Ольга Серябкина, а также актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская, имена которых были упомянуты в программе.

Джигурда напомнил, что фейки, распространенные посредством СМИ, наказываются штрафами. Он объяснил, что пытался подать в суд на Малахова, который обидел «уважаемых девчонок», но ему отказали, указав, что в ток-шоу все происходит «понарошку».

«Я увидел, как возмутились Самбурская, Рудова, Маша Шукшина, которых Андрюша занес в передачу об эскорт-услугах, он их так вскользь упомянул, юридически вроде все чисто», — заявил Джигурда.

Шоумен уточнил, что это далеко не единственная причина, по которой он хочет поединка с Малаховым. Джигурда убежден, что выкидыш у его жены Марины Анисиной произошел по вине телеведущего, который довел ее до стрессового состояния. Кроме того, артиста разозлила угроза Малахова «навалять ему».

«Он знал тогда, что я ослаблен после микроинсульта. И я говорю: «Наваляй Джигурде. Шоу устроим, денег заработаем». А он молчит. Забился в норку и молчит», — рассказал шоумен.

Напомним, российская актриса, звезда сериала «Универ» Рудова после скандального выпуска шоу обвинила Малахова в обмане и некорректном использовании ее имени и фотографий. Артистка подчеркнула, что всего в своей жизни добилась сама, а «Прямой эфир» нанес ей моральный вред.

Ранее Джигурда признался, что не против завести шестого ребенка. Однако Анисина выступает категорически против процедуры ЭКО, опасаясь повторить судьбу Анастасии Заворотнюк и скончавшейся Жанны Фриске. По неподтвержденным данным, именно ЭКО спровоцировало у артисток опухоль мозга.