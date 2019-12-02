США готовы на массовые казни курдов, чтобы подставить Дамаск

Москва, 2 декабря. США направили своих специалистов в Сирию для обучения террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) ведению информационных войн, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По мнению эксперта, американские специалисты серьезно занимались подготовкой боевиков, проводились различные инструктажи для членов террористических группировок.

«С игиловцами непосредственно работали из Центрального разведывательного управления США. И теперь они подготовлены для этой деятельности», — сказал Матвийчук в беседе с «ПолитЭкспертом».

По его мнению, террористы вместе с США постараются уничтожить официальное руководство САР. Ради достижения своих целей Вашингтон вместе со своими подручными союзниками — боевиками ИГ1 и курдскими бандформирования — начнут серьезную информационную кампанию по очернению сирийского правительства, считает эксперт.

«В ход пойдут различного рода подставы, как до этого было по поводу химоружия. Могут быть совершены массовые казни тех же курдов, которые потом спишут на то, что это сделали якобы правительственные войска», — убежден он.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего расследование, в которой раскрываются связи США с боевиками «Исламского государства». Выяснилось, что американцы принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании ИГ. Вашингтон поставляет боевикам оружие, отправляет наемников и инструкторов в обмен на нефть.

В первой части расследования говорилось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.