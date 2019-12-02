США разыгрывают «курдскую карту» ради раскола Сирии, заявил эксперт

Москва, 2 декабря. Вашингтон разыгрывает в Сирии «курдскую карту» в своих интересах, а вооруженные формирования курдов действуют под эгидой Вашингтона в обмен на щедрые обещания американцев. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Он отметил, что Вашингтон снабжал курдских радикалов оружием, техникой и обмундированием — фактически, поддерживал группировки, преследуя при этом свои цели. Долгов напомнил, что курдские формирования требовали предоставить им автономию, а в перспективе — намеревались создать независимую государственную структуру.

«США их поддерживали, поскольку изначально были заинтересованы в свержении законно избранного президента Башара Асада. Целью американцев были и остаются как максимум — свержение неугодного им руководства Сирии и как минимум — децентрализация и раскол страны. Именно поэтому Вашингтон и делает ставку на курдов», — сказал Борис Долгов в комментарии Nation News.

Фактически курды продвигали интересы США, добавил эксперт. Он также обратил внимание, что курдские формирования часто шли на соглашения с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

«Были неоднократные соглашения между курдскими вооруженными формированиями и боевиками ИГИЛ1 по проходу террористов через позиции курдов, курды атаковали позиции сирийских правительственных войск, и все это происходило под эгидой США», — сказал Долгов.

По его мнению, курдские бандформирования всегда выступали в качестве силы, подконтрольной Вашингтону.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования о Сирии. В материале представлены свидетельские показания, которые не только доказывают, что США принимали участие в становлении и продвижении ИГ в Сирии, но и подтверждают информацию о сотрудничестве боевиков «Исламского государства» с курдскими бандформированиями. Как рассказал «Охотник за ИГ» Мухаммад Хусейн Ахмад, в 2017 году в районе Дейр-эз-Зора курды под прикрытием США спасли террористов во время наступления сирийской армии.

В 2017 году, в разгар боевых действий в Сирии, курдские формирования пришли в регионы страны за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать эти районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил Сирии» (SDF) фактически оккупировали их.

Неделю назад ФАН представил первую часть расследования о Сирии. Бывший член «Исламского государства» в эксклюзивном интервью СМИ рассказал, что сотрудничал с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым, когда занимался пропагандой в интересах террористов. Также журналисты выяснили, что сотрудник «Новой» работал с джихадистами по заказу Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.