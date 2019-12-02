Ученые создали банк экстрактов грибов для разработки новых лекарств

Берлин, 2 декабря. Исследователи из Утрехтского института создали банк экстрактов грибов, который поможет разработать новые лекарства.

Ученые проанализировали действие экстрактов на эмбрионе зебры. Результаты опытов были опубликованы в журнале Scientific Reports.

По словам исследователя Джелмера Хуксма, эффект грибов на разные организмы до конца не изучен. Данный вид эукариотов является источником ловастатина, который помогает снизить холестерол.

Ученые создали коллекцию из десяти тысяч фильтратов, они содержат продукты, которые выделяют грибы. В итоге было отобрано более сотни фильтратов для дальнейшего исследования.

Специалисты полагают, что банк экстрактов могут использовать другие ученые, которые пытаются найти лекарство от ВИЧ и онкологических заболеваний, пишет Planet Today.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск старческого слабоумия. Они отметили, что каждый человек должен следить за правильным рационом питания. В него входят овощи, фрукты, мясо, молочные продукты, орехи.

Регулярная интеллектуальная деятельность способствует активизации нейронных связей в мозге. Полезно изучать иностранные языки, играть в шахматы и шашки, разгадывать ребусы.

Ученые также советуют отказаться от соли в пище, поскольку это влияет на сердечно-сосудистую систему.